Riprendono gli incontri di Italia Viva Lamezia

Dopo una breve pausa estiva, dedicata alla raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sulla autonomia differenziata in collaborazione con il Comitato Unitario di Lamezia Terme “Difendiamo la Costituzione”, riprendono le riunioni di “Italia Viva – Lamezia Terme”.

L’incontro, coordinato da Nadia Iannazzo, è servito anzitutto come momento di riflessione sui dati del referendum. La dott.ssa Iannazzo si è inoltre soffermata sulle modalità di gestione della campagna di tesseramento.

I membri del gruppo si sono poi confrontati su vari temi specifici del territorio lametino: il problema dell’edilizia scolastica, la crisi dello scalo aeroportuale lametino e, non da ultimo la necessità di una convergente e più concreta unificazione, in particolare di servizi, delle realtà urbane di Lamezia Terme compreso le frazioni, nell’ambito della gestione dello strumento urbanistico poco orientato ad una propensione d’insieme con il quartiere di S. Eufemia, da troppo tempo, come gli altri lasciati nel più totale abbandono, senza trascurare il problema della sanità lametina, con i gravi disagi che colpiscono i più fragili.

Nelle prossime settimane sono già previste riunioni per la discussione e l’approfondimento delle tematiche specifiche.