I Giovani Democratici di Lamezia organizzano un evento con le associazioni del territorio per il progetto “Lamezia 2050”

“Noi Giovani Democratici di Lamezia siamo consapevoli dell’importanza delle associazioni locali, veri e propri motori sociali e culturali che rappresentano la linfa vitale per la nostra città. È proprio da qui che vogliamo partire, coinvolgendo tutte quelle realtà associative, comitati, movimenti e partiti vicini a noi, che si identificano nell’area del centrosinistra e che, come noi, non si ritrovano nell’operato amministrativo degli ultimi dieci anni.Il nostro obiettivo è ambizioso ma necessario: dare vita a un nuovo progetto di governo, che guardi al futuro con visione e concretezza. Un patto di governo inclusivo, capace di risollevare la città e rispondere alle esigenze di una comunità che merita di più. Per questo, rivolgiamo un appello a tutte le forze che hanno a cuore le sorti della nostra Lamezia: è il momento di unirsi, di mettersi a disposizione con idee, competenze e passione, per costruire insieme una città più giusta, moderna e solidale.

Il progetto Lamezia 2050 ha bisogno del contributo di tutti, ed è necessario che ognuno faccia la sua parte. Per iniziare questo percorso comune, stiamo organizzando un evento che avrà l’obiettivo di creare la giusta sinergia e l’entusiasmo necessario per dar vita alla redazione del programma. Sarà un momento di incontro e confronto, per definire le prime linee guida di questo nuovo cammino condiviso.

Invitiamo quindi tutte le associazioni, i movimenti e i partiti che si riconoscono in questi valori a unirsi a noi per costruire insieme il futuro della nostra città. Solo con l’impegno collettivo possiamo affrontare le sfide che ci attendono e dare una nuova direzione a Lamezia. Uniti, per il bene comune”.

Così in una nota i Giovani Democratici di Lamezia.