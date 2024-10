Furgiuele (Lega): “Finanziamenti a Lamezia prova tangibile di attenzione dello Stato”

Condividi

“Il lavoro certosino e silenzioso paga. L’attenzione dello Stato per Lamezia Terme ne è una prova concreta, come d’altro canto testimoniano le cifre destinate ad obiettivi importanti che ho perseguito con costanza sulla base delle buone relazioni con i titolari di alcuni ministeri ai quali indirizzo il mio ringraziamento.

In modo particolare esprimo sentimenti di gratitudine al Ministro Matteo Salvini , ai sottosegretari competenti e a tutti i dirigenti e

funzionari che stanno seguendo con scrupolo le progettualità finalizzate al miglioramento, ma io direi anche alla rinascita simbolica di alcuni vitali gangli della vita sociale cittadina.

Prende infatti forma e sostanza l’opera di risanamento conservativo e di miglioramento sismico che interesserà il convento di San Francesco di Paola a Sambiase.

Il relativo appalto ci sarà nel 2025 e le risorse complessive provenienti dal MIT ( ministero trasporti e infrastrutture)ammontano a

oltre 4 milioni e mezzo di euro.

Previsto nell’ambito dello stesso complesso monumentale l’impiego di 1.100.000 euro di fondi Mi.bact per la rifunzionalizzazione e

valorizzazione dell’ex carcere.

Sempre dal dicastero delle infrastrutture, il ministro Salvini mi personalmente edotto circa il buon avanzamento della attività di manutenzione straordinaria e sistemazioni esterne per circa 640.000 euro a beneficio del tribunale con relativi appalto e aggiudicazione

previsti per fine anno.

Sempre il palazzo di giustizia sarà interessato da lavori per circa 800.000 euro che riguarderanno le facciate esterne.

Quasi 2 mln di euro saranno invece ripartiti tra i comandi stazione dei Carabinieri di Sambiase e Lamezia Terme scalo, per i quali il MIT

ha finanziato interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria”.

Così in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele