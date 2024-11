Lamezia, Rosario Piccioni: “Intervenire con urgenza zona ex contrada Lagani”

Condividi

“Da parte di cittadini e residenti ci viene segnalata una situazione ai limiti dell’inverosimile nelle strade di alcune aree della nostra città. Stiamo parlando dell’ex contrada Lagani, delle vie che collegano via del Progresso alla zona ex contrada Misà e di contrada Richetti, dove risiede un numero significativo di famiglie e si trovano diverse aziende agricole della nostra città (Via Cassiodoro, Via Salvatore Fimiani, Via Aristotele).

Il quadro denunciato dai residenti, oltre che specchio di evidente incuria e abbandono come purtroppo si registra in tanti punti della nostra città, evidenzia più elementi di rischio soprattutto alle porte della stagione invernale e dei fenomeni estremi di maltempo a cui i cambiamenti climatici ci stanno drammaticamente abituando. Cunette ostruite e non pulite da diverso tempo, canne ed erbacce che invadono la carreggiata e rendono le strade impraticabili, addirittura una fogna a cielo aperto in via Cassiodoro: immaginiamo solo per un attimo cosa potrebbe accadere se, come purtroppo sta succedendo troppo spesso, dovesse piovere con la precipitazione di enormi quantità d’acqua in poche ore? Quali rischi per residenti, attività commerciali e per tutta la zona?

Rivolgo un appello all’amministrazione comunale perché al più presto si intervenga in una zona della nostra città, quella dell’ex. Cda Lagani e delle strade circostanti, che negli ultimi anni è stata abbandonata a sé stessa, come le immagini chiaramente dimostrano. E rivolgo un ennesimo appello perché si faccia un’azione straordinaria di manutenzione del territorio, a cominciare dalle zone rurali e da quelle con maggiori criticità, per prevenire i rischi collegati alle piogge dei prossimi mesi che potrebbero avere conseguenze pesantissime. Come purtroppo abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi appena un mese fa.

L’amministrazione comunale intervenga e lo faccia al più presto”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.