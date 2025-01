Lamezia, Gianni Speranza sulle candidature: “Il tempo è scaduto, mi dissocio”

Condividi

“Il tempo è scaduto. Il centro-sinistra a Lamezia non viene riunito da oltre due mesi. Le persone ci chiedono: “Quando decidete? Perché non vi chiudete in una stanza ed uscite solo dopo aver scelto un/a candidato/a? Allora volete far vincere nuovamente il centro destra?” Dietro tali domande vi è l’idea che tutti quelli impegnati politicamente possano discutere e decidere. Nella realtà non è così, purtroppo decidono in pochi. E non è nemmeno vero che il ritardo sia causato da una contrapposizione di possibili candidature tra l’on Lo Moro ed il sottoscritto. Non c’è nessuno “scontro “ tra noi. Per quanto mi riguarda, da molti mesi ho scritto e detto che:

1) la mia non era un’auto-candidatura, ma mi sarei sottoposto alla valutazione della coalizione;

2) se si fosse scelto un candidato diverso da me l’avrei accettato, pur sapendo che, nel sondaggio commissionato dal PD, di cui non sono stati discussi e nemmeno resi pubblici i risultati , avevo conseguito un riconoscimento molto significativo fra i cittadini elettori;

3) per superare l’oggettiva difficoltà di scegliere, si sarebbero potute organizzare a tempo debito, (tra novembre e dicembre), elezioni primarie di coalizione in uno spirito di collaborazione positiva tra chi avrebbe vinto e gli altri partecipanti;

4) 𝐇𝐨 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐯𝐚 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐢 G𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 D𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢, 𝐝𝐚 ‘𝐋𝐚𝐦𝐞𝐳𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐢’, 𝐝𝐚 ‘𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞’ 𝐝𝐚𝐢 ‘𝐂𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞. 𝐑𝐢𝐛𝐚𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞

Ho detto a tutti che non avrei aspettato all’infinito, ma fino a metà gennaio. Adesso il tempo è scaduto. Anche perché non si tratta di attendere qualche giorno o due settimane. Magari. Qui si fa “melina”, come si dice nel calcio quando si vuole perdere tempo. E rinviare … E decidere alla fine, fuori Lamezia, quando non c’è più tempo per discutere, tirando fuori il classico “coniglio dal cilindro”, come già avvenuto in passato. Per me agire così è molto male. 𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́𝐦𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 “𝐚𝐧𝐝𝐚𝐳𝐳𝐨”. Penso che a quest’ora avremmo dovuto avere un programma elettorale ed i candidati per discutere con i cittadini”.

Così in una nota Gianni Speranza.