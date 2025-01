Lamezia, cresce Forza Italia Giovani

Condividi

Festeggiando i 31 anni dalla nascita di Forza Italia, il cammino non si ferma: in un incontro tenutosi ieri presso la sede di Forza Italia, in Corso Eroi di Sapri, è stata ribadita l’importanza che il partito attribuisce alla crescita e allo sviluppo del gruppo giovanile di Lamezia Terme.

Presenti al tavolo il Coordinatore cittadino Salvatore De Biase ed il coordinatore dei Giovani Antonio Conte, che hanno condiviso con i presenti le linee guida del movimento e gli obiettivi futuri.

“L’obiettivo principale del gruppo giovanile di Forza Italia – si legge in una nota – è quello di formare una classe politica giovane, competente, e radicata nel territorio”.

Come sottolineato dallo stesso De Biase, la “visione di “rinnovarsi nella continuità” rappresenta il perno su cui si fonda il progetto: proseguire nel rafforzamento del gruppo, coinvolgendo sempre più giovani e contribuendo attivamente alla crescita politica e sociale di Lamezia Terme.

Il movimento giovanile, infatti, nato il 19 ottobre 2024, non solo sta crescendo in termini di adesioni, ma sta consolidando una rete di giovani con idee e proposte per il futuro della città. Grazie all’impegno del Coordinatore cittadino FIG Antonio Conte, il gruppo è passato dai 6 membri iniziali a oltre 20 giovani, un risultato che testimonia l’entusiasmo e la crescente partecipazione, ma soprattutto la circostanza che i giovani possono entrare in politica, stando dalla parte giusta. Un momento significativo si è avuto durante la conferenza stampa, quando il numero degli aderenti è passato da 10 a 16; ed oggi, con orgoglio, dopo aver ufficializzato 30 giorni fa l’ingresso di Gabriel Rametta, il gruppo cresce con l’ingresso di Giuseppe Costanzo, Natale Mercuri e Samuel Cristoforo, consolidando ulteriormente la sua presenza e il suo impatto nella comunità.

La scelta di affidare a Conte tale ruolo si sta rivelando più che azzeccata, che ribadito l’importanza di riportare l’amore per la politica tra i giovani, ringraziando i dirigenti locali del partito, Salvatore De Biase, Marco Polimeni ed Emanuele Ionà, per il supporto continuo e l’attenzione costante. Conte ha anche espresso un sentito grazie ai dirigenti del movimento giovanile, Federico Milia e Vincenzo Mazzuca, per la fiducia concessa fin dall’inizio, oltre che a tutto il gruppo da lui guidato.

L’incontro di ieri ha rappresentato un momento di forte impegno per il futuro del movimento, che continuerà a lavorare per coinvolgere giovani motivati e preparati, in un clima di unità e partecipazione.

Il gruppo di Forza Italia Giovani Lamezia Terme è, oggi più che mai, un punto di riferimento”.