Lamezia Bene Comune a sostegno di Doris Lo Moro

“In questi anni e in questi mesi, fino davvero agli ultimi giorni e alle ultime ore, la bussola del nostro movimento è stata sempre una sola: lavorare con responsabilità per l’unità della coalizione progressista e per costruire una proposta di governo seria e credibile per Lamezia, dopo dieci anni di paralisi e tracollo della città a guida centrodestra di Mascaro.

In questi mesi ci siamo battuti per il rinnovamento, il ricambio generazionale e la consultazione diretta dei cittadini attraverso lo strumento democratico delle primarie: valori in cui continuiamo a credere fermamente. Ma ci sono dei momenti in cui ancora di più bisogna mettere al primo posto il bene comune. Per questo motivo, di fronte alla evidente situazione di empasse degli ultimi tempi, oggi vogliamo fare un gesto di grande generosità politica per tenere unita l’intera coalizione progressista. Esprimiamo dunque una valutazione positiva sulla proposta, come candidata a sindaco dell’intera area del centrosinistra, dell’ onorevole Doris Lo Moro, figura alla quale riconosciamo l’autorevolezza, lo spessore politico e la competenza per guidare la coalizione e governare la città nei prossimi anni. E’ evidente – basti rileggere le dichiarazioni ufficiali del nostro movimento di questi mesi – come la nostra discussione non si sia mai incentrata sui nomi, ma su un metodo e un percorso che fosse capace di accogliere le diverse istanze e le diverse sensibilità, in particolare delle forze più giovani. In questo percorso vogliamo esprimere un grande apprezzamento ai GD per l’importante iniziativa politica e programmatica portata avanti. Così come vogliamo sottolineare la grande generosità di Lidia Vescio che ha saputo anteporre le ragioni dell’unità della coalizione alle legittime aspettative personali. In entrambi i casi si tratta di un importante patrimonio politico su cui investire nell’ottica di un rinnovamento generazionale di cui il centrosinistra continua ad avere un bisogno vitale.

Per arrivare a questa decisione è stata fondamentale l’interlocuzione costante avuta in queste settimane con la segreteria nazionale, in particolare con il responsabile organizzazione Igor Taruffi, che vogliamo ringraziare insieme a tutto il Partito Democratico che ha riconosciuto pubblicamente il valore politico del lavoro svolto in questi anni dal movimento Lamezia Bene Comune e dal nostro consigliere comunale Rosario Piccioni che ha, nei fatti, guidato l’opposizione all’amministrazione Mascaro.

Oggi siamo nelle condizioni, come ha dichiarato la stessa onorevole Lo Moro, di lavorare ai programmi e alla squadra che dovrà affrontare la battaglia elettorale e, con l’impegno di tutti, arrivare a governare una città che ha bisogno di una nuova pagina di buona politica e di buona amministrazione”.

Così in una nota del Movimento Lamezia Bene Comune.