UMG, la professoressa Tiziana Iaquinta è la vincitrice del Premio della Società Italiana di Pedagogia 2025

La professoressa Tiziana Iaquinta, docente dell’Università Magna Graecia, è la vincitrice del Premio SIPED (Società Italiana di Pedagogia) – XIII Edizione.

Oltre ad essere professoressa associata di Pedagogia generale dell’ateneo di Catanzaro, Tiziana Iaquinta è anche coordinatrice del CEFIN, il Centro di Formazione per gli insegnanti dell’Umg, nonché direttrice e componente di comitati scientifici di collane e riviste di pedagogia. Ha svolto importanti attività di ricerca sull’apprendimento attivo e sul sentire umano, avviando studi sulla relazione educativa, sulla genitorialità e sulla famiglia. Il premio alla docente dell’ateneo catanzarese è stato attribuito per la monografia “Pedagogia come arte.Teoria e concretezza in Francesco De Bartolomeis” (Anicia, 2024). Il lavoro di ricerca a cura della professoressa Tiziana Iaquinta si sviluppa in due direzioni. La prima è relativa alla pedagogia del dolore (rapporto persona-dolore) e si colloca nell’ambito più vasto della pedagogia delle emozioni e dei sentimenti, la cui finalità è quella di educare i giovani alla sofferenza e al saper soffrire. La seconda è relativa agli studi sul pensiero e l’attività di Francesco De Bartolomeis, uno dei padri della pedagogia italiana, oltre che artista e critico d’arte, scomparso nel 2023 all’età di 104 anni, che nel corso dei suoi studi aveva già evidenziato il valore dell’educazione emotiva. Il Premio SIPED è riservato alle monografie, con autore unico, inviate dai partecipanti e pubblicate nell’anno in corso e nei due anni precedenti. Il Premio è attribuito all’unanimità sulla base di alcuni specifici criteri: originalità del prodotto scientifico, rigore metodologico, esaustività della ricerca, adeguatezza scientifica dell’apparato critico-bibliografico, rilevanza della collocazione editoriale. La consegna del Premio è in programma nel corso del convegno nazionale Siped che si svolgerà dal 19 al 21 giugno 2025 all’Università di Parma.