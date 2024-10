La Raffaele Arpaia Lamezia piega al tie-break la Paomar all’esordio

Condividi

Dopo 2 ore e 47 minuti di autentica battaglia la squadra gialloblu ha la meglio sui siciliani. Chi la dura la vince, dice un antico proverbio. E così è stato per la Raffaele Arpaia Lamezia che al debutto in campionato ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla Paomar Sr.

I lametini erano partiti a razzo, portandosi facilmente sul 2-0 ma poi, complice un calo di concentrazione e la salita in cattedra di due “martelli” quali Chiesa e Chillemi, la Paomar è riuscita a portare il risultato sulla parità.

Ma nell’ultimo e decisivo set, dopo una prima fase di equilibrio, la Raffaele, trascinata da uno splendido pubblico, ha tirato fuori l’orgoglio ed è riuscita a conquistare i due punti.

Ora doppio impegno consecutivo in trasferta, dapprima sabato a Fiumefreddo con la Papiro Volley e poi quello successivo a Catania contro la Volley Valley.

A fine match il mister Salvatore Torchia afferma:”l’inizio che ci aspettavamo contro un avversario forte ed ambizioso. Saranno tutte delle battaglie, non ci sono squadre con cui puoi rallentare e questo lo sappiamo. Incassiamo con fiducia 2 punti importanti e ci proiettiamo a giocare contro Papiro che a momenti vinceva a Bronte. Di sicuro si vedrà ogni fine settimana una pallavolo di buon livello.”