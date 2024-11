L’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara alla trasferta contro il Futsal Mazara

Condividi

Dopo la travolgente vittoria dell’ultimo turno contro il Messina Futsal, l’Ecosistem Lamezia Soccer è pronta a tornare in campo per una nuova sfida. Sabato gli Orange saranno impegnati in un’ostica trasferta siciliana contro il Futsal Mazara, un avversario che si preannuncia insidioso e determinato a ben figurare davanti al proprio pubblico.

La squadra lametina, però, arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e voglia di continuare a fare bene. La recente prestazione contro Messina, culminata con un roboante 13-3, ha dimostrato il potenziale offensivo del gruppo guidato da mister Andrea Lombardo, che potrà contare anche su un’importante novità: il nuovo innesto nel roster, Gianfranco Pestich.

Il laterale neo-Orange, già in campo nella scorsa gara casalinga, ha mostrato spunti interessanti e sarà un’arma in più per affrontare una sfida che richiederà concentrazione e solidità per tutti i 40 minuti di gioco.

Pestich, tra i protagonisti più attesi di sabato, ha così parlato delle sue prime impressioni dell’ambiente lametino e dell’importanza del match: “Mi sono sentito subito accolto dalla squadra e dall’ambiente. È un gruppo unito e con grande voglia di fare bene. Esordire in casa contro il Messina è stato emozionante, ma ora voglio dare ancora di più per aiutare i miei compagni. Sabato sarà una gara dura, lo sappiamo, ma abbiamo le qualità per fare risultato. Dovremo essere concentrati e sfruttare le nostre occasioni. Sono qui per dare il massimo, sia in campo che fuori, e non vedo l’ora di vivere questa nuova sfida”.

Anche mister Andrea Lombardo ha voluto sottolineare l’importanza della partita e l’atteggiamento richiesto ai suoi ragazzi: “Il Futsal Mazara è un avversario tosto, soprattutto in casa. Dobbiamo approcciare la gara con umiltà e determinazione, mantenendo alta l’intensità per tutti i 40 minuti. Sono contento dell’inserimento di Pestich, sta lavorando bene e darà un contributo importante alla squadra. Dopo la vittoria contro Messina abbiamo grande entusiasmo, ma sappiamo che ogni partita fa storia a sé. Voglio vedere una squadra compatta, che gioca da collettivo e che non si risparmia su ogni pallone. Questa trasferta sarà una prova di maturità per noi”.

La fiducia e la carica non mancano. Ora la parola passa al campo, dove le Pantere Orange sono pronte a dare battaglia per continuare a inseguire i loro obiettivi stagionali.