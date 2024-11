Il Sambiase vince ancora: 0-3 ad Enna!

Condividi

Settimo risultato utile consecutivo e seconda vittoria consecutiva: il Sambiase sbanca il “Gaeta” di Enna grazie ai goal di Zerbo, Ferraro e Solomon.

Un solo cambio rispetto alla gara contro il Sant’Agata: gioca Cataldi titolare sulla fascia al posto di Solomon. Dopo poco più di 30 secondi il primo tiro verso la porta: ci prova Cicirello da lontanissimo, deviato in corner. Al 13’ Cardore di testa, chiama Giuliani alla gran parata. Al 32esimo il Sambiase la sblocca: cross dalla sinistra di Umbaca e Zerbo di testa batte Simeoli. 5 minuti più tardi entrambe le compagini restano in 10: parapiglia generale dopo un fallo subito da Cataldi e a farne le spese sono Colombatti e Cicirello.

Nel secondo tempo, al 62esimo, Perri prova l’eurogoal in rovesciata, ma trova solo l’esterno della rete. Nel giro di due minuti poi, al 65’ e al 67’, il Sambiase cala il doppio colpo del ko: prima con Ferraro (bravo a spingere in rete un cioccolatino solo da scartare di Cataldi) e poi con Solomon, entrato pochi secondi prima, con un preciso destro rasoterra dal limite dell’area. Al minuto 77, Giuliani vola all’incrocio sulla conclusione potente di Nardella. Due minuti più tardi, azione solitaria di Cristiano e tiro ad incrociare, ancora Giuliani nega il goal della bandiera all’Enna.

ENNA: Simeoli, Espasa, Moreso, Cicirello, Barile (Cristiano, 13’ st), Bamba Moussa (Lusha, 1’ st), Timmoneri (Nardella, 1’ st), Cardore, Otero (Kalombola, 1’ st), Amenta (Batista Sena, 24’ st), Mbaye. A disp. Delizia, Demoleon, De Souza, Rotella. All. Pagana

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello (Solomon, 22’ st), Colombatti, Strumbo, Piriz (Tiveron, 43’ st), Cataldi (Persico, 41’ st), Ferraro, Zerbo (Morra, 1’ st), Umbaca (Gassama, 27’ st). A disp. Grisendi, Munegato, Dell’Acqua, Andronache. All. Morelli

MARCATORI: Zerbo 32’, Ferraro 65’, Solomon 67’

ARBITRO: Atanasov da Verona, assistenti Popovic (Padova ) e Antonino (Bassano del Grappa)

NOTE: ammoniti Otero (E), Amenta (E), Piriz (S), Moreso (E), Solomon (S). Al 37esimo espulsi Cicirello (E) e Colombatti (S). Angoli 5-0. Recupero 5’, 5’.