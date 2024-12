Serie A2 Futsal, turno di pausa per l’Ecosistem Lamezia Soccer

Condividi

Il Campionato di Serie A2 Futsal si prende una pausa, regalando all’Ecosistem Lamezia Soccer una settimana di respiro e l’opportunità di affinare tattiche e schemi.

Gli Orange sfrutteranno questo tempo prezioso per allenarsi al meglio e arrivare pronti

al prossimo impegno di campionato.

Sabato 21 dicembre, infatti, le Pantere Orange torneranno in campo con una

trasferta impegnativa a Canosa di Puglia, dove affronteranno il Canosa Futsal, un

avversario che promette di dare battaglia.

Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra guidata da mister Lombardo avrà

l’occasione di ricaricare le energie e lavorare sui dettagli che possono fare la differenza

in una stagione equilibrata come quella attuale. L’obiettivo dichiarato è quello di

riprendere il cammino con determinazione e portare a casa punti importanti per la

classifica.

Il riposo forzato del campionato rappresenta anche un’opportunità per riflettere sui

punti di forza e le aree da migliorare, consentendo al team lametino di ritrovare

compattezza e grinta in vista delle prossime sfide.

L’appuntamento del 21 dicembre sarà quindi un test cruciale per misurare la crescita

della squadra e la capacità di reagire dopo le recenti difficoltà. Le Pantere Orange non

mollano e puntano a chiudere l’anno con un risultato positivo, continuando a lottare

con lo spirito combattivo che da sempre le contraddistingue.