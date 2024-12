Raffaele Arpaia Lamezia: nona vittoria consecutiva e leadership incontrastata in campionato

Condividi

Nel nono turno del campionato di Serie B maschile, la Raffaele Arpaia Lamezia ha confermato il proprio dominio, conquistando la nona vittoria consecutiva contro la Ricchigia Gupe Volley Catania.

La partita, disputata presso lo Sporting Center Santa Maria della Mercede, ha messo in luce le qualità straordinarie della squadra calabrese, che continua a mantenere la vetta della classifica con un percorso impressionante.

Fin dall’inizio del match, la Raffaele Arpaia ha mostrato un gioco incisivo e ben organizzato, con attacchi potenti e una difesa solida. Nonostante la determinazione e lo spirito di lotta della squadra catanese, che ha dimostrato un grande cuore e una tenacia ammirevole, i gialloblu hanno imposto il proprio ritmo, chiudendo i primi due set in modo convincente.

Tuttavia, il terzo set ha riservato sorprese e ha rivelato il carattere della Gupe Volley Catania, che, spinta dal sostegno del pubblico e dalla voglia di rivalsa, ha provato a reagire. I gupini sono riusciti a mettere in difficoltà la capolista, che ha chiuso comunque il set a 22.

La Raffaele Arpaia Lamezia ha festeggiato un’altra vittoria fondamentale, che non solo consolida la posizione in classifica, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’obiettivo finale della promozione. La continuità delle prestazioni e l’affiatamento del gruppo si sono rivelati elementi chiave in questo cammino trionfale, e coach e giocatori sono già concentrati sul prossimo incontro, pronti a mantenere viva la striscia vincente.

Adesso la meritata pausa, arrivederci nel 2025.

A fine match mister Torchia dichiara: “un plauso alla squadra che seppur molto rimaneggiata ha fatto appieno il suo dovere contro la Gupe che nel girone di ritorno farà vedere il suo valore in virtù della giovane età che ha la squadra. È stata l’occasione ove mai ce ne fosse bisogno di vedere all’opera altri titolari che hanno trovato meno spazio al momento ma che si faranno trovare altrettanto pronti quando il gioco si farà più duro. Ne approfitto per augurare buone feste ai nostri tifosi, ci vediamo nel 2025”.