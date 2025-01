Derby calabrese ricco di emozioni: Ecosistem Lamezia Soccer e Città di Acri chiudono sul 3-3

Condividi

Il tanto atteso derby calabrese tra Ecosistem Lamezia Soccer e Città di Acri C5, valido per il girone D del campionato di Serie A2 di Futsal, si è concluso con un pareggio per 3-3, al termine di un match combattuto ed equilibrato.

Primo tempo: ospiti in vantaggio

La gara è stata subito vivace, con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno. Gli ospiti del Città di Acri si sono portati avanti nel primo tempo grazie ai gol di Arcidiacone e Pagliuso, approfittando di alcune disattenzioni difensive dei lametini, e hanno chiuso la prima frazione sul parziale di 1-2. Per l’Ecosistem, il gol è stato messo a segno da Flores, che ha tenuto vive le speranze dei padroni di casa.

Ripresa: botta e risposta fino al triplice fischio

Nella ripresa, l’Ecosistem ha trovato subito il pareggio con Peralta, bravo a sfruttare un’occasione propizia per battere il portiere avversario. Il Città di Acri, però, non si è lasciato intimidire e Galindo ha messo a segno il gol del nuovo vantaggio, portandosi sul 2-3.

Le Pantere Orange, spinte dal caloroso pubblico presente al PalaSparti, non hanno mollato e con un’azione di grande intensità hanno trovato la rete del definitivo 3-3 grazie a Gumeniuk, che ha confermato ancora una volta il suo valore e la sua incisività nei momenti decisivi.

Un solo punto ma tante indicazioni per il futuro

Il pareggio lascia un pizzico di rammarico per l’Ecosistem, che puntava a iniziare il 2025 con una vittoria, ma allo stesso tempo presenta indicazioni chiare sugli aspetti da migliorare nella gestione del match. Mister Lombardo, a fine gara, ha sottolineato la volontà della squadra di continuare a lavorare per migliorare la gestione delle fasi cruciali della partita, sottolineando come ci sia particolare necessità di lavorare sull’aspetto mentale del suo team.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – CITTÀ DI ACRI C5 3-3

LAMEZIA: Mazzei, Pulerà, Caffarelli, Mantuano, Gumeniuk, De Masi, Peralta, Battimelli, Flores, Martino, Pestich, Pastorello.

Allenatore: Andrea Lombardo

ACRI: Gallo, Tortora, Fiore, Arcidiacone, Giudice, Gerbasi, Frassetti, Pagliuso M., Galindo, Pagliuso F., Dani Vega, Iaquinta.

All.: Basile

Marcatori: 4’21” Arcidiacone (A), 5’56” Flores (L), 6’19” Pagliuso M. (A).

4’21″st Peralta (L), 10’35″st Galindo (A), 14’37″st Gumeniuk (L).