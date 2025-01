Ecosistem Lamezia Soccer, sabato il derby contro Soverato Futsal

Condividi

Il prossimo appuntamento nel campionato di Serie A2 di Futsal si preannuncia avvincente e carico di emozioni: sabato alle ore 16:30, al PalaSparti di Lamezia Terme, si terrà il derby provinciale tra Ecosistem Lamezia Soccer e Soverato Futsal. Una sfida sentita che mette di fronte due realtà calcistiche del territorio catanzarese, in uno scontro simbolico tra il Tirreno e lo Jonio.

Un match ad alta intensità

La partita rappresenta molto più di una semplice gara di campionato: è una sfida tra due squadre che vogliono affermare il proprio valore e regalare soddisfazioni ai rispettivi tifosi. L’Ecosistem Lamezia Soccer arriva a questo appuntamento con la voglia di ritrovare la vittoria dopo il pareggio ottenuto nel derby contro il Città di Acri. Gli uomini di mister Lombardo hanno dimostrato qualità e carattere, ma vogliono trasformare questi elementi in tre punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Dall’altra parte, il Soverato Futsal, formazione che rappresenta l’altro lato della provincia, cercherà di strappare un risultato positivo sul difficile campo di Lamezia.

Derby dal sapore speciale

Il derby tra Ecosistem e Soverato ha una lunga tradizione di partite combattute, ricche di gol e colpi di scena. Al PalaSparti è atteso un pubblico numeroso e caloroso, pronto a sostenere le Pantere Orange in questa sfida così importante.

Le dichiarazioni della vigilia

In vista del match, mister Lombardo ha dichiarato:

“Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che non ci concederà nulla. Ma giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e daremo tutto per conquistare i tre punti.”

Anche il capitano Caffarelli ha espresso il suo pensiero sul derby:

“È una sfida sentita, rappresentiamo due territori vicini ma con una forte rivalità sportiva. Siamo pronti a dare il massimo per onorare i colori Orange.”

Appuntamento da non perdere

Il derby della provincia di Catanzaro, che mette a confronto il Tirreno e lo Jonio, è un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di futsal. L’appuntamento è fissato per sabato alle 16:30, al PalaSparti: una sfida che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo minuto!