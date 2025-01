Il Sambiase cade a Caltanissetta, perdendo 2-1 con Nissa

Condividi

Dopo 14 risultati utili consecutivi arriva la terza sconfitta in campionato. A Caltanissetta passano i padroni di casa: 2-1 il risultato finale.

Dopo 2 occasioni importanti nei primi minuti per i giallorossi (rovesciata di Strumbo sugli sviluppi di corner al 3’ e tiro di Umbaca a lato al 5’), i padroni di casa la sbloccano con Diaz, lasciato libero di saltare e colpire di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, al minuto 8. Al 19esimo tiro a giro di Bonanno, Giuliani, con l’aiuto della traversa, toglie il pallone dall’incrocio dei pali. Al 25esimo raddoppia la Nissa: contropiede letale condotto da Dalloro e Rotulo, concluso con la rete di quest’ultimo. Al 28’ il Sambiase accorcia le distanze: cambio gioco di Zerbo preciso per Umbaca, palla in mezzo per Ferraro che deve solo spingere in rete. Al 35’ azione sulla destra di Rotulo, palla a rimorchio per Bonanno che, libero da marcatura, manda alto. Al 44’ cross di Piriz, deviazione volante di Carella sul secondo palo imprecisa. Al minuto 54, Rotulo solo davanti a Giuliani, prova il destro a giro bloccato dall’estremo difensore giallorosso. Al 56esimo cross di Frasson per Zerbo che, di testa, si vede negare il goal da un ottimo intervento di Cassano. Al 64’ ci prova Umbaca su punizione: Cassano si distende e concede solo corner. Al 90esimo padroni di casa vicini al tris: colpo di testa di Diaz, respinto da una super parata di Giuliani.

NISSA: Cassano, Agnello, Pagano, Diaz, Bonanno (Tumminelli, 34’ st), Bruno, Natale, Dalloro (Semenzin, 45+3’ st), Rotulo, Neri, Zarrillo. A disp. Elezaj, Lo Pizzo, Samake, Scribani, Torregrossa, Sclafani, Loza. All. Campanella

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson (Morra, 27’ st), Caporello (Tiveron, 33’ st), Strumbo, Piriz (Solomon, 27’ st), Colombatti (V. Frasson, 42’ st), Umbaca, Ferraro, Zerbo, Carella (Maitini, 12’ st). A disp. Grisendi, Cozza, Chianese, Gassama. All. Morelli

MARCATORI: Diaz 8’, Rotulo 25’, Ferraro 28’

ARBITRO: Velocci da Frosinone, assistenti Ruocco (Brescia) e Tonti (Brescia)

NOTE: ammoniti Pagano, Zerbo (S), Neri, Colombatti (S). Angoli 4-5. Recupero 1’, 6’.