Coppa Italia: la Raffaele Arpaia Lamezia cerca la rimonta contro il Galatone

Mercoledì 29 gennaio, il Palasparti di Lamezia Terme sarà teatro di una sfida cruciale nella corsa alla Coppa Italia. La Raffaele Arpaia Lamezia ospiterà il Galatone nel match di ritorno dei quarti di finale, con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto i pugliesi trionfare per 3-1.

Le due squadre si sono già affrontate nella palestra comunale di Galatina, dove il Galatone ha dimostrato la propria solidità, conquistando i primi due set con un punteggio di 25-20 e lasciando intravedere il potenziale offensivo della Raffaele Lamezia solo nel terzo set, chiuso sul 25-23. Tuttavia, nel quarto set, il Galatone ha ripreso il controllo, chiudendo il match con un 25-21 che ha messo in evidenza la loro determinazione e capacità di gestire momenti cruciali.

Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida con motivazioni diverse: il Galatone, capolista del girone G di Serie B, vorrà confermare la propria superiorità e guadagnare un posto nelle final four, mentre la Raffaele Arpaia Lamezia, attualmente in testa al girone H, è pronta a combattere per rimanere in corsa nel torneo.

Mister Torchia, dopo la sconfitta all’andata, ha già tracciato la linea da seguire: “Ci vorrà un’impresa, anzi due. La prima è ribaltare il risultato, la seconda mettersi nelle condizioni di giocarsi e vincere il golden set. Ci proveremo con tutte le nostre forze fisiche, tecniche e mentali.” L’allenatore ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione e di affrontare il match con la giusta mentalità.

Il Palasparti si preannuncia caldo e carico di emozioni, con i tifosi della Raffaele Arpaia pronti a sostenere la squadra in questo momento cruciale della stagione. La presenza del pubblico è un fattore determinante per i lametini, che dovranno sfruttare ogni opportunità per creare un clima favorevole.

Il match di ritorno si giocherà alle 20:00 e promette di essere avvincente, con la Raffaele Arpaia Lamezia intenzionata a dimostrare il proprio valore e a lottare fino all’ultimo punto. La sfida è aperta e la squadra di casa darà il massimo per cercare di ribaltare il risultato e continuare il cammino in Coppa Italia.