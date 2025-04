Il pilota calabrese Salvo Mondino è stato incoronato Campione italiano super salita racing start turbo 1.6.

Condividi

Salvo Mondino è stato incoronato Campione italiano super salita racing start turbo 1.6. Un premio alla carriera che il pilota del team Ac racing technology ha meritato grazie ai suoi successi inanellati sin dal 2020, anno dell’esordio nel panorama dell’automobilismo nazionale.

La cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato i campioni italiani del Motorsport 2024, si è tenuta nella sede Aci di Roma. L’evento ha celebrato i migliori piloti nazionali. Tra i protagonisti della giornata, Salvo Mondino, appunto. Il pilota calabrese ha chiuso la stagione con una impressionante collezione vittorie. Lo scorso anno è salito sul gradino più alto del podio sei volte su sette. Un risultato che testimonia costanza, determinazione e talento. Nel 2020, anno del suo esordio, il pilota della Cosenza corse era stato definito una stella nascente delle gare automobilistiche. Oggi quella stella brilla di luce propria e illumina una strada che, a giudicare dai presupposti, sembrerebbe mostrare un orizzonte senza confini.

Già noto per i suoi successi nelle cronoscalate italiane, ha dimostrato una crescita inarrestabile, avendo conquistato il titolo italiano Racing Start 1400 nel 2022 e nel 2023, prima di compiere il salto di categoria e conquistare il nuovo titolo in Racing Start Turbo 1.6. “Sono orgoglioso di questo risultato” ha dichiarato Mondino durante la cerimonia, sottolineando che ogni vittoria è il frutto del lavoro, della passione e della fiducia di chi ha creduto e continua a credere non solo nel suo talento ma anche nel suo impegno.

“Dedico questo titolo – ha rimarcato – al mio team AC Racing, alla mia scuderia Cosenza Corse, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi supportano in ogni gara. Un ringraziamento speciale va ai miei sponsor principali, Le Delizie del Sud e Gateway Informatica, ed a tutti gli altri sponsor, il cui sostegno è stato fondamentale per il successo di questa stagione”. In vista della stagione 2025, Mondino è già pronto a nuove sfide. Rimanendo con il Team AC Racing, il pilota utilizzerà una nuova vettura: la Mini Cooper S 2.0. Questa scelta rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, promettendo emozioni e prestazioni da scoprire nella prossima stagione di Super Salita. Con una carriera in continua ascesa e il supporto di partner solidi come Le Delizie del Sud, specializzata nella distribuzione alimentare all’ingrosso nel Centro Sud Italia, e Gateway Informatica, una software house focalizzata su soluzioni per la Logistica, GDO e Retail, Salvo Mondino si conferma una figura di spicco nel panorama motoristico nazionale, pronto a scrivere nuove pagine di successo.