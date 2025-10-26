Il Sambiase sconfitto a Palermo

Condividi

Dopo 8 risultati utili arriva la seconda sconfitta in campionato: al “Borsellino” hanno la meglio i padroni di casa, 2-0 il risultato finale.

Parte bene il Sambiase: dopo poco meno di un minuto, conclusione debole da posizione defilata di Haberkon (su imbucata di Perricci) bloccata in due tempi da Greliak. Al 27’ Bonfiglio prova la conclusione dalla distanza, deviata da Kouame in corner. Un giro di lancette più tardi, Bongiovanni raccoglie la respinta corta della difesa giallorossa e calcia di prima intenzione da fuori: pallone di poco a lato. Al 33esimo la sbloccano i padroni di casa con la gran botta da fuori area di Maurino. Timida reazione del Sambiase affidata al destro da lontano di Palermo: conclusione che non impensierisce Greliak.

Nella ripresa inizia bene il Sambiase: al 68’ cavalcata di Francisco, pallone messo in mezzo e salvataggio decisivo di Crivello. Nel momento migliore del Sambiase, arriva la doccia gelata del 2-0 al 72’: Bova (entrato pochi secondi prima) chiude il triangolo e batte Giuliani. All’89 Haberkon cerca il jolly da fuori area: mura la difesa di casa. L’ultima chance della gara è per i rosanero: punizione di Concialdi respinta alla grande da Giuliani.

ATHLETIC CLUB PALERMO: Greliak, Sanchez, Crivello, Mazzotta, Bongiovanni (Faccetti, 26’ st), Lores Varela (Concialdi, 36’ st), Bonfiglio (Bova, 26’ st), Matera (Martinez, 18’ st), Maurino, Zalazar (Anzelmo, 42’ st). A disp. Bitzinis, Vesprini, Torres, Rampulla. All. Marino

SAMBIASE: Giuliani, Colombatti, Strumbo, Pantano (Costanzo, 28’ st), Frasson (Slojkowski, 32’ st), Kouame (Marrello, 42’ st), Palermo (Calabrò, 15’ st), Diogo, Andronache, Perricci (Francisco, 15’ st), Haberkon. A disp. Lisi, De Cicco, Leumegni, Caruso. All. Lio

MARCATORI: Maurino 33’, Bova 72’

ARBITRO: Prencipe da Tivoli, assistenti Zanibelli (Brescia) e Arrigoni (Brescia)

NOTE: ammoniti Lores Varela (ACP), Perricci (S), Kouame (S), Colombatti (S). Angoli 3-3. Recupero 1’, 5’.