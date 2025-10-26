Salvatore De Biase (FI): “Con Ionà Lamezia torna protagonista nel governo regionale”

Condividi

Lamezia Terme – “La grande partecipazione alla serata dei ringraziamenti organizzata ieri da Emanuele Ionà testimonia l’affetto e la fiducia che i lametini hanno riposto in lui e nel suo percorso politico. Con 3.741 voti, Lamezia ha scelto di riconoscere in Ionà il giusto rappresentante per una città che torna finalmente ad avere voce in Regione.”

Così Salvatore De Biase, coordinatore cittadino di Forza Italia, commenta l’esito elettorale e la significativa presenza di pubblico alla manifestazione che ha riunito centinaia di cittadini, amministratori e simpatizzanti del centrodestra e non solo.

All’incontro, particolarmente partecipato e sentito, hanno preso parte anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Catanzaro, Marco Polimeni, e il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro, a testimonianza della piena sinergia e dell’unità d’intenti del partito in Calabria.

“Il voto del 5 e 6 ottobre – afferma De Biase – ha dato inizio alla continuità della nuova Calabria voluta e costruita dal Presidente Roberto Occhiuto. È stato il segno concreto di una maggiore centralità di Lamezia, città che con Ionà ritrova rappresentanza e progettualità.

È stato riconosciuto, inoltre, il ruolo fondamentale dell’on. Francesco Cannizzaro, aggregatore e propositore lungimirante, che ha saputo unire energie e competenze nel solco del buon governo regionale.”

“Emanuele Ionà – prosegue De Biase – è oggi il punto di riferimento e il collante di un’intera classe dirigente lametina. Con lui si costruisce la strada di Lamezia verso il governo regionale.

Ionà è l’imprenditore che dà lavoro vero, non assistenzialismo: non reddito di cittadinanza, non reddito europeo, non reddito regionale o di dignità.

Queste forme di sussidio rappresentano la disoccupazione e l’immobilismo che la Calabria deve lasciarsi alle spalle.”

“Lamezia non poteva restare ai margini di una Regione in cammino- conclude De Biase – e con un il suo rappresentante forte e credibile, anche il governo comunale ha il suo interlocutore in Regione.

Oggi più che mai servono politiche fatte con la testa e con il cuore, come recita lo slogan del nostro imprenditore e consigliere regionale, Emanuele Ionà.”