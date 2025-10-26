La Raffaele Lamezia pronta alla sfida casalinga con la Scalia Volley Sciacca

Condividi

Dopo il successo esterno della scorsa settimana, la Raffaele Lamezia si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Scalia Volley Sciacca, domenica al PalaGatti. Un appuntamento importante per i gialloblù, decisi a dare continuità ai progressi mostrati nell’ultima gara e a sfruttare il fattore campo per accumulare punti preziosi in classifica.

Il direttore sportivo Luca Torchia ha presentato così il match: “Domenica sarà una partita importante per provare a dare continuità alla vittoria di sabato scorso. È un campionato molto equilibrato: ci sono sicuramente due o tre formazioni più quotate, ma per il resto tutte le squadre hanno un buon livello, non ci sono partite facili. Sciacca è una di queste: una squadra insidiosa, quadrata, che ha confermato diversi giocatori dall’anno scorso e ha fatto anche buoni acquisti.”

Torchia ha poi sottolineato il valore del pubblico e delle gare casalinghe per il percorso di crescita della squadra: “Per noi quest’anno le partite in casa sono fondamentali per fare punti, anche perché abbiamo una squadra giovane che si sta costruendo piano piano. Abbiamo purtroppo diversi infortunati, anche importanti, ma l’obiettivo è fare la nostra migliore partita possibile. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare.”

La Raffaele Lamezia si prepara così a un nuovo test impegnativo, con la determinazione e la voglia di confermarsi tra le protagoniste di un campionato che si sta rivelando avvincente ed equilibrato.