Luglio di grandi soddisfazioni per il Comitato Territoriale Calabria Centro: tre prestigiose promozioni per gli Ufficiali di Gara

Il Comitato Territoriale Calabria Centro celebra un luglio storico: tre avanzamenti di carriera che premiano merito, crescita e qualità del settore arbitrale. Una Serie A, una Serie B e un nuovo Delegato Arbitrale certificano il valore del lavoro svolto negli ultimi anni.

Un mese di riconoscimenti per il settore arbitrale

Il mese di luglio, tradizionalmente dedicato alla pubblicazione dei nuovi organici degli Ufficiali di Gara della FIPAV, regala importanti motivi di orgoglio al Comitato Territoriale Calabria Centro, che celebra tre prestigiosi riconoscimenti a testimonianza della qualità del lavoro svolto negli ultimi anni nella formazione e nella crescita del proprio settore arbitrale.

La storica promozione di Gabriella Notaro in Serie A

Il risultato di maggiore rilievo è senza dubbio la storica promozione di Gabriella Notaro nel ruolo arbitrale di Serie A. Un traguardo che rappresenta una pagina importante nella storia del Comitato Territoriale Calabria Centro: Gabriella è infatti la prima donna a raggiungere questo prestigioso livello, coronando un percorso costruito con competenza, sacrificio e grande passione per la pallavolo. Un riconoscimento che assume un valore ancora più significativo, diventando un esempio per tutti i giovani Ufficiali di Gara e per l’intero movimento pallavolistico calabrese.

Alessandro Stilo promosso in Serie B

Importante anche la promozione di Alessandro Stilo nel ruolo arbitrale di Serie B. Reduce dall’esperienza al Trofeo delle Regioni disputato a Catania, Alessandro conclude una stagione intensa e ricca di impegni con un meritato avanzamento, frutto delle ottime prestazioni offerte durante tutto l’anno sportivo e della costante crescita dimostrata sui campi di gara.

Danilo De Sensi nuovo Delegato Arbitrale nazionale

A completare questo straordinario momento arriva anche il riconoscimento per Danilo De Sensi, che, dopo aver superato brillantemente il corso nazionale svoltosi a Bologna, è stato inserito nei ruoli di Delegato Arbitrale. Il nuovo incarico gli consentirà di operare nella visionatura e nella valutazione degli Ufficiali di Gara impegnati nei campionati nazionali di Serie A e Serie B, contribuendo così alla crescita qualitativa del settore arbitrale italiano.

Un successo che premia l’intero Comitato Territoriale

Tre risultati che premiano il valore dei singoli, ma che rappresentano anche il frutto dell’impegno costante del Comitato Territoriale Calabria Centro nella formazione e nella valorizzazione dei propri Ufficiali di Gara. Un motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento territoriale, che vede riconosciuto il lavoro svolto negli anni e guarda con entusiasmo alle sfide future.

Le congratulazioni del Comitato

Il Presidente Francesco Strangis insieme a tutto il Consiglio Direttivo e il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara Raffaele Donato esprimono le più vive congratulazioni a Gabriella Notaro, Danilo De Sensi e Alessandro Stilo per gli importanti traguardi raggiunti, con l’augurio di vivere nuove soddisfazioni e di continuare a rappresentare con competenza, professionalità e passione i colori del territorio sui campi della pallavolo nazionale.