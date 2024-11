L’impegno dell’Università Magna Graecia contro la violenza sulle donne

Condividi

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Università Magna Graecia è in prima linea e rinnova l’impegno contro la violenza di genere.

“La cultura è l’antidoto contro ogni forma di violenza – ha affermato il rettore dell’Umg di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda – e l’Università Magna Graecia contribuisce alla rivoluzione culturale necessaria per cambiare l’attuale situazione. Sensibilizzare i giovani sul tema e promuovere la cultura della parità sono due elementi imprescindibili per un’azione efficace che deve essere portata avanti nel quotidiano coinvolgendo le ragazze e i ragazzi in modo da prevenire, contrastare ed eliminare il fenomeno della violenza”.

Nell’ateneo di Catanzaro si sono svolte una serie di iniziative a cui ha partecipato il rettore Giovanni Cuda. Nell’Auditorium Umg si è svolto un momento di confronto e prevenzione condiviso con la Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro, l’Ufficio delle Consigliere di parità provinciale, la Commissione pari opportunità del Comune di Catanzaro e tutti i centri antiviolenza della provincia (Aiuto Donna, Astarte, Attivamente Coinvolte, Demetra e Mondo Rosa). Successivamente, il rettore dell’Università Magna Graecia Cuda ha inaugurato, insieme agli studenti, le panchine rosse di ateneo, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Nell’aula Giovanni Paolo II del DiGES, dopo l’introduzione della prof.ssa Annarita Trotta, docente Umg, spazio alla rappresentazione teatrale “L’ultimo appuntamento” a cura di Acli Nuova Scena. Lo spettacolo contro la violenza di genere, offerto dalla Banca di Montepaone, attraverso l’interpretazione di diversi casi di femminicidio, agisce in chiave preventiva aiutando i giovani ad individuare i primi campanelli di allarme e a non finire nella spirale della violenza.

Durante la giornata internazionale contro la violenza, protagonisti sono stati le studentesse e gli studenti dell’Università Magna Graecia che, con pensieri e striscioni, hanno ribadito il no ad ogni forma di violenza e contribuito ad un momento toccante di riflessione sul fenomeno dei femminicidi. L’iniziativa rientra nelle attività del Knowledge Café del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia, dipartimento di Eccellenza per il 2023-2027, e si collega ai principi della rete delle università per la Pace (RuniPace), di cui è delegata per l’Umg la professoressa Raffaella Nigro.L’Università Magna Graecia è entrata, inoltre, nella rete interistituzionale contro la violenza, con la firma del protocollo stipulato con l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, sottoscritto, in occasione degli Stati Generali delle donne, dal rettore Umg Giovanni Cuda, dal presidente del Consiglio della Regione Calabria Filippo Mancuso e dalla responsabile dell’Osservatorio regionale Giusy Pino.