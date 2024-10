SIEDAS, a Catanzaro Assemblea Nazionale dal 4 al 6 ottobre

Share Facebook

Catanzaro – Si prospetta ricco di appuntamenti il programma preparato da SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, in occasione della IX Assemblea Nazionale che, come noto, quest’anno si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 ottobre a Catanzaro.

Per l’occasione, come di consueto, si alterneranno illustri relatori che operano nei molteplici settori della filiera culturale.

La prima sessione pubblica inizierà alle ore 14.00 di venerdì 4 ottobre: dopo la registrazione dei partecipanti, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti il presidente SIEDAS, Fabio Dell’Aversana, darà inizio ai lavori. I saluti istituzionali saranno affidati a Virgilio Piccari, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, a Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro e ad Amedeo Mormile, presidente della Provincia di Catanzaro.

A partire dalle ore 15.30 si entrerà nel vivo dei lavori con le relazioni di Maria Alessandra Gallone, delegata della Ministra dell’Università e della Ricerca per l’AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale; Stefania Mancuso, presidentedell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Marilena Cerzoso, direttrice dei Musei Civici di Cosenza; Filippo Demma, direttricedel Parco Archeologico di Sibari; Anna Cipparrone, Rappresentante ICOM Calabria e Basilicata; Emilio Leo, direttrice creativo del Lanificio Leo; Flora Fiume, Vicepresidente Nazionale Confartigianato Cinema e Audiovisivo; Giulia Giampietro, Country Manager Altafonte Italia; Leopoldo Lombardi, Past President AFI – Associazione Fonografici Italiani; Elena Bresciani, Referente Sede 68472 Trinity College London.

Si terrà poi alle ore 18.00 uno dei momenti più attesi della I sessione pubblica, ovvero la consegna dei Premi alla Carriera: saranno presenti Alessandro Valenti per la sezione diritto, Alida Cappellini e Giovanni Licheri per la sezione arti e Renzo Arbore per la sezione spettacolo.

Alle ore 19.00 sarà inaugurata la mostra “Cantalamissa” di Luana Perilli a cura di Simona Caramia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La seconda sessione pubblica dell’Assemblea è programmata persabato 5 ottobre dalle ore 10.00 e sarà introdotta e moderata da Fabio Dell’Aversana, presidente SIEDAS. L’incontro si svolgerà presso il Museo MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro a partire dalle ore 10.30 e vedrà gli interventi di Antonio Felice Uricchio, presidente ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; Giovanna Cassese, presidente CNAM – Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica Musicale; Virgilio Piccari, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Giuseppe Gaeta, direttricedell’Accademia di Belle Arti di Napoli; Fulvio Artiano, direttricedel Conservatorio di Musica di Salerno “Giuseppe Martucci”; Silvio Pascucci, Consulente legale Federazione Gilda Unams –Dipartimento AFAM – Unione Artisti Unams; Antonio Caroccia, presidente ANDA – Associazione Nazionale Docenti AFAM; Federica De Rosa, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; AFAM; Simona Caramia, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Andrea Giomi, Professore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; Michaela Di Donna, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Al termine dei lavori si terrà un Focus Andrea Cefaly senior ed è prevista una visita guidata alla ricca Collezione del Museo MARCA a cura di Maria Saveria Ruga, Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Alle ore 16.00, ci si sposterà al Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium dove Francesco Cuteri, docentedell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, riserveranno una visita guidata ai presenti.

Un nuovo appuntamento culturale è previsto alle ore 18:00 con la proiezione del docufilm “A piedi nudi”, prodotto dalla WellSee: interverranno Elisa Nisticò, direttrice Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium; Angelisa Castronovo, VicepresidenteSIEDAS e Tonino Moscatt, Founder Production & Consulting Manager WellSee.

La sessione conclusiva della IX Assemblea Nazionale SIEDASvedrà esclusivamente la partecipazione dei Soci SIEDAS e avrà luogo domenica 6 ottobre a partire dalle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: durante l’incontro sarà tracciato un bilancio dell’anno che volge al termine e saranno esposti i progetti di cui ci si occuperà nell’anno sociale che sta per iniziare. I lavori saranno aperti e moderati da Francesca Salvato, Consigliere direttivo SIEDAS, mentre Maria Rosaria Santangelo, segretario generale SIEDAS, stilerà la relazione consuntiva per l’A.S. 2023/2024; seguiranno poi gli interventi programmati dei Soci SIEDAS. La chiusura dei lavori, alle ore 12.30, sarà affidata a Fabio Dell’Aversana, presidenteSIEDAS.

Media Partner dell’Assemblea Nazionale SIEDAS 2024 sono Arti e Spettacolo, la rivista culturale di SIEDAS, e Radio Radicale, che trasmetterà le sessioni pubbliche dell’evento in diretta streaming.

È ancora possibile iscriversi alle Sessioni pubbliche inviando una mail all’indirizzo assembleanazionale@Siedas.it.

Tutti gli aggiornamenti sull’Assemblea Nazionale sono reperibili sui social ufficiali di SIEDAS e l’hashtag prescelto per l’edizione di quest’anno è #SIEDASCATANZARO2024.