Reliquie di S. Giovanni Paolo II del Santuario di Cardolo a Paola per i 40 anni della visita del Pontefice

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il quarantesimo anniversario della visita pastorale di S. Giovanni Paolo II al Santuario di Paola e alla Calabria sarà segnato da un momento di fraternità e comunione tra il Santuario regionale di S. Francesco di Paola, guidato dai Padri Mimini, e il Santuario di S. Giovanni Paolo II di Cardolo (Feroleto Antico) retto da don Francesco Benvenuto.

Il programma delle iniziative, dal 3 al 6 ottobre, prevede l’arrivo e l’accoglienza dell’immagine e delle reliquie di S. Giovanni Paolo II, provenienti dal santuario diocesano lametino, in piazza del Popolo a Paola nel pomeriggio del 3 ottobre alle 17.30. Qui, dopo il saluto del sindaco di Paola Giovanni Politano, avrà luogo la proclamazione di alcuni passi dell’omelia tenuta dal Papa a Paola e la proiezione di un filmato commemorativo, a cura di LanProduzioni. Quindi la processione orante verso la Chiesa del SS. Rosario, dove alle 18 il Correttore provinciale dei Minimi padre Francesco M. Trebisonda presiederà la solenne concelebrazione eucaristica con i parroci della città. Al termine della Santa Messa, l’immagine e le reliquie del Santo saranno trasferite in Santuario.

Venerdì 4 ottobre, alle 18.30, nel chiostro del Santuario sarà inaugurata la Mostra Filatelica “Pellegrino di speranza”, a cura del circolo filatelico “S. Francesco di Paola” di Crotone. A seguire la veglia mariana con S. Giovanni Paolo II, a cura dei movimenti e dei gruppi ecclesiali della Città.

Sabato 5 ottobre, nel pomeriggio, le reliquie e l’immagine del Santo saranno trasferite presso l’ospedale della città dove alle 17 è prevista la recita del Rosario e la S. Messa per tutti gli ammalati e il personale sanitario.

Le celebrazioni per il quarantesimo anniversario culmineranno domenica 6 ottobre alle 11.30 con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito di Oppido Mamertina Mons. Francesco Milito. Seguirà la lettura del messaggio di saluto inviato dal cardinale Stanisław Jan Dziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovia e segretario particolare di Giovanni Paolo II, l’omaggio floreale e l’atto di affidamento della città a S. Giovanni Paolo II.

“Nella testimonianza di Francesco di Paola – disse S. Giovanni Paolo II in occasione della storica visita al Santuario di Paola – una figura che riassume in sé i tratti migliori della generosa popolazione calabrese, si ripropongono con nitida evidenza le componenti essenziali di ogni vita consacrata a servizio di Dio e della Chiesa. Per questo io sono lieto di incontrarmi con voi in questo luogo, carissimi, per dirvi come apprezzi la vostra missione e il vostro molteplice apostolato”

Di seguito il programma integrale:

3 ottobre 2024 – SAN GIOVANNI PAOLO II PELLEGRINO A PAOLA

ore 10 (Chiesa grande): incontro con gli alunni delle Scuole della Città e del comprensorio

ore 17.30 (Piazza del Popolo – Montevergine): ACCOGLIENZA DELLE RELIQUIE E DELL’IMMAGINE DI SAN GIOVANNI PAOLO II proveniente dal Santuario San Giovanni Paolo II in Cardolo di Feroleto (CZ). Saluto del sig. Sindaco della Città Giovanni Politano, proclamazione di alcuni passi dell’omelia tenuta dal Papa a Paola e proiezione di un filmato commemorativo, a cura di Lan Produzioni. Processione orante verso la Chiesa del SS. Rosario.

ore 18: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal M.R. Correttore Provinciale dei Minimi P. Francesco M. Trebisonda e concelebrata dai parroci della Città. Al termine: Atto di affidamento a S. Giovanni Paolo II. Trasferimento delle reliquie e dell’immagine del Santo in forma privata in Santuario.

4 ottobre 2024 – SAN GIOVANNI PAOLO II INNAMORATO DI MARIA

ore 10 (chiesa grande): incontro con gli alunni delle Scuole della Città e del comprensorio

ore 16 (piazzale del santuario): FESTA DEI BAMBINI, a cura della Scuola Calcio “Xerox Chianello dlfPaola”

ore 18.30 (chiostro Santuario): inaugurazione della Mostra Filatelica “PELLEGRINO DI SPERANZA”, a cura del circolo filatelico “S. Francesco di Paola” di Crotone

ore 19 (chiesa grande): VEGLIA MARIANA CON SAN GIOVANNI PAOLO II, a cura dei movimenti e dei gruppi ecclesiali della Città

5 ottobre 2024 – SAN GIOVANNI PAOLO II SERVO SOFFERENTE

8.30-14.30 (atrio Basilica): Speciale Annullo filatelico

ore 9.30 (nel Chiostro): Inaugurazione della Mostra filatelica sull’evento (fino al 7 ottobre)

ore 16: Trasferimento delle reliquie e dell’immagine di San Giovanni Paolo II presso l’Ospedale della Città

ore 17: Preghiera del S. Rosario e S. Messa per tutti gli ammalati e il personale sanitario

6 ottobre 2024 – CONCLUSIONE DELL’EVENTO COMMEMORATIVO

ore 11.30: Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. mons. Francesco MILITO, Vescovo emerito di Oppido mamertina – Palmi. Lettura del messaggio di saluto inviato da S.E.R. card. Stanisław JanDziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovia e segretario particolare di Giovanni Paolo II. Al termine: Atto di affidamento e omaggio floreale

ore 17 (Basilica): Rosario Missionario nel mese dedicato alle Missioni. Al termine, Supplica alla Madonna di Pompei