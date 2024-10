Lamezia, il 7 ottobre “La Partita del Cuore” in ricordo di Giovanni Agresta

Share Facebook

Lunedì 7 ottobre, alle ore 18.30, presso il campetto parrocchiale San Francesco da Paola di Sambiase, Lamezia Terme, si svolgerà “La Partita del Cuore” in memoria di Giovanni Agresta, nel giorno del suo 70° compleanno. Questo evento, nato con spirito di amicizia e gratitudine, sarà un’occasione per ricordare un uomo che ha segnato profondamente la vita sportiva e sociale della comunità, sempre con il sorriso e una generosa umiltà.

Giovanni Agresta è stato un uomo di sport nel senso più ampio del termine. Nel corso della sua vita ha ricoperto numerosi incarichi: da allenatore a direttore sportivo, passando per organizzatore di eventi, tra cui la celebre Marcialonga San Francesco da Paola, che grazie a lui è diventata un appuntamento irrinunciabile per la città. La sua passione per lo sport lo ha sempre portato a impegnarsi in prima linea in tutte le iniziative sportive di Lamezia Terme. Giovanni incarnava il vero paradigma dello sportivo: dedizione, sacrificio e passione. Anche durante la sua malattia, ha dimostrato di essere un vero campione, capace di sorridere e di affrontare ogni sfida con forza e dignità. Nonostante le difficoltà, non ha mai permesso che il suo dolore trasparisse, continuando a contribuire alla felicità degli altri con un cuore generoso e sempre pronto ad aiutare.

Con questo spirito, amici, giocatori, appassionati e parrocchiani si ritroveranno insieme per dare vita a una partita simbolica che durerà circa mezz’ora. A scendere in campo saranno vecchie glorie del Sambiase Calcio, allievi ed allieve allenati da Giovanni, compresa la squadra femminile di cui fu pioniere, amici, familiari e i suoi amati nipotini. Non mancheranno i giovani della “Charitas”, ora ragazzi adulti, anch’essi allenati proprio in quella parrocchia, da Giovanni, per un passaggio che vedrà unire generazioni diverse in un abbraccio sportivo e affettuoso.

La giornata inizierà con la Messa alle ore 18.00, e proseguirà con la partita. Tutti saranno chiamati a dare il loro contributo, anche solo per pochi minuti, in un clima di emozione e celebrazione. A seguire, si terrà un momento conviviale, dove si festeggerà come Giovanni avrebbe voluto: con il sorriso e in compagnia di amici di tutte le età, uniti dalla comune passione per lo sport e l’amicizia.

“Il campo della vita non si misura dai gol segnati, ma dai cuori che hai saputo raggiungere” – una frase che riflette alla perfezione l’essenza di Giovanni Agresta, un uomo che ha vissuto ogni istante con dedizione, umiltà e amore per il prossimo.

La Partita del Cuore sarà un omaggio a un uomo che ha saputo unire le persone, sia in campo che fuori, con il suo esempio di forza e positività. Giovanni ha insegnato a tutti noi che l’importante non è vincere, ma vivere con coraggio e generosità.