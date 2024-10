Pan&Quotidiano a Milano per evento finale Innova RetailAward 2024-25

Condividi

Il progetto lametino di rigenerazione urbana Pan&Quotidiano, finalista al premio nazionale Innova Retail Award 2024-25 nella categoria “negozi indipendenti”, parteciperà all’evento conclusivo in programma a Milano il prossimo 22 ottobre.

L’evento, promosso da Kikilab (Gruppo Promotica) società di consulenza, ricerche e formazione per il retail fondata e diretta da Fabrizio Valente, premia i progetti innovativi del mondo del retail. Tra i partner e gli sponsor del premio, solo per citarne alcuni, Confcommercio, Confimprese, Federazione Moda Italia.

Cinque le realtà finaliste nella categoria negozi indipendenti tra le quali il progetto ideato dall’architetto Ester Pontoriero e portato avanti da Stefano Pujia, è l’unica realtà finalista del Sud Italia.

Nei mesi scorsi, la giuria, presieduta da Fabrizio Valente fondatore e amministratore delegato di Kiki Lab e composta da manager, professionisti ed esperti di retail e di innovazione, ha valutato oltre 120 candidature da tutta Italia e ha selezionato i 48 finalisti divisi per le 12 categorie del premio. Successivamente i finalisti hanno dovuto presentare, in 3 minuti, i loro progetti alla giuria. Nel corso dell’evento del 22 ottobre, saranno proclamati i vincitori di ogni categoria e il vincitore assoluto. Durante la giornata, oltre alla premiazione dei progetti vincitori, saranno presentati dati, trend e chiavi di successo del retail internazionale oltre a fare il punto sullo stato dell’arte di un settore in continua trasformazione e confrontarsi con gli operatori del mercato.