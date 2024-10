Maestri del Lavoro, la Direttrice dell’Ufficio Postale di Lamezia premiata dal presidente Mattarella al Quirinale

Condividi

La direttrice dell’Ufficio Postale di Lamezia Terme centrale, Vittoria Menniti è stata insignita dell’onorificenza di “Stelle al Merito e del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e consegnata direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia che si è tenuta il 17 ottobre scorso a Roma al Quirinale.

Ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane per il 2024 sono state assegnate complessivamente 71Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoliprofessionali.

«E’ stato un momento davvero emozionante – ha detto la direttrice dell’ufficio postale di LameziaTerme, a margine della manifestazione – forse quello più significativo da quando lavoro per Poste Italiane. Ricevere dal Presidente della Repubblica tale riconoscimento è motivo di orgoglio e di soddisfazione personale”. La dipendente di Poste Italiane lavora per l’azienda ormai da 40 anni. Assunta all’età di 21 anni, ha maturato l’esperienza necessaria per raggiungere diversi ruoli di responsabilità, fino ad essere nominata direttrice dell’ufficio postale di Lamezia Terme, presidio importante sul territorio della filiale di Catanzaro, diretta da Angela Pignataro.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.