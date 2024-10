Il Capodanno di Raiuno si terrà a Reggio Calabria

Condividi

“L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento che saluterà il 2024 e festeggerà l’arrivo del 2025, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, si terrà a Reggio Calabria.

Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

“Anche quest’anno il Capodanno Rai si terrà in Calabria, facendo iniziare il nuovo anno agli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria” ha detto Occhiuto, ricordando anche tutte le innumerevoli trasmissioni Rai in cui quest’anno la nostra Regione è stata protagonista. “Un modo – ha aggiunto Occhiuto – per far vedere a decine di milioni di italiani posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano e che veniva raccontata solo per i problemi e che ora si sta prendendo il posto che merita”.