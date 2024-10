Bocale – Vigor Lamezia 0-1

Condividi

BOCALE: Druetto (06), Barnofsky, Silipigni (31’st Cimino), Zago, Lotitto,Arribilaga, Maesano,Tavano (9’Tomasi (05), Valente (28’st Squillaci (06),

Meduri, Palmieri (06)(9’st Nicolau) A disp. Mezerreb (07), Parra, Laface

(07), Crea (05), Branca (07). All. Saviano

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (06), De Fazio, Rodriguez, Ruano, De Nisi, Bernardi, Curcio (43’st Scalon), Costanzo (06) (36’st Egyr (05)

Condemi (22’st Trentinella) Spanö (30’st Azzinaro).A disp. Sicilia (05), Amendola, Volpe (07), Ferrara , Padin All. Fanello

ARBITRO: Giuseppe Falvo di Catanzaro Assistenti: Antonio D’Agostino e Antonio Mazzei di Catanzaro

RETI: 7’st Condemi

NOTE : Espulsi al 42’st Arribalaga e De Nisi per comportamento scorretto, Cimino al 46’ per fallo da ultimo uomo Ammoniti Spanò, Tavano, De Nisi, Zago

Angoli: 1-8

Rec. 1’pt – 7’st

Alla Vigor Lamezia basta il gol di Condemi per tornare dal difficile incontro contro il Bocale con tre punti importanti. Mai in sofferenza, i biancoverdi sprecano davvero troppo a fronte di una gara in cui dominano, creano e hanno il completo dominio del gioco

PRIMO TEMPO

1’Bernardi la mette al centro dove Spanò sbaglia un rigore in movimento

2’ Bernardi a botta sicura, si salva in angolo la difesa di casa

17’ Maesano si invola sulla fascia, entra in area, tenta la conclusione ma angola troppa

27’ il tiro di Bernardi, colpisce Sicoli, la palla si impenna, Druetto attento alza sulla traversa

33’ Valente, controllato da De Nisi, spedisce alto

SECONDO TEMPO

7’ ci prova Bernardi, la palla viene respinta dalla difesa di casa ma resta nell’area piccola, dove arriva di forza Condemi che spacca la rete

11’ Bernardi al centro, Rodriguez la spedisce alta sulla traversa

25’st cross di Curcio, il colpo di testa di Spanò si stampa sul palo

26’ la conclusione di Bernardi soto porta viene deviata in angolo

38’ Maesano ci prova dalla distanza, blocca Iannì senza problemi

50’ Squillaci da fuori area non trova la porta

52’ il cross di Rodriguez attraversa tutta l’area piccola, Azzinnaro non ci arriva per un soffio