Ragusa-Sambiase 0-1

Il Sambiase torna al successo: a Ragusa basta il goal di Zerbo al 47’. Terzo successo in campionato e 13 punti in classifica.

Ancora 4-2-3-1 per il Sambiase, con la grande novità del rientro in campo tra i titolari di Colombatti, al fianco di Strumbo, ex di giornata. In avanti Cataldi-Zerbo-Umbaca dietro l’unica punta Ferraro. I primi tiri della partita sono di marca ragusana: al 3’ ci prova Garufi dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Un minuto più tardi ancora il numero 8 locale a provare la conclusione da fuori, questa volta para Giuliani e pallone che poi termina in calcio d’angolo. Sul corner seguente, ci prova Bonilla di testa: pallone alto sopra la traversa. Al 10’, si vede il Sambiase: serie di batti e ribatti in area di rigore, la sfera arriva a Zerbo, tiro di sinistro immediato deviato in calcio d’angolo. Al 18’ ancora Sambiase: calcio di punizione di Umbaca, bloccato in due tempi da Grasso. Al 24’, sugli sviluppi di rimessa laterale, Bonilla prova la rovesciata, ma non centra la porta. Passano poco più di 60 secondi e il Sambiase va vicinissimo al goal del vantaggio. Cambio gioco illuminante di Umbaca, Cataldi mette giù benissimo e calcia di sinistro: Grasso si distende e toglie il pallone dall’angolino basso, solo corner. Al 41esimo calcia da fuori Tagliarino, Giuliani blocca senza problemi.

Il secondo tempo parte con il botto con il Sambiase, che dopo 2 minuti passa in vantaggio: tiro di mancino di Zerbo da fuori area, leggermente deviato, che si insacca alle spalle di Grasso. Immediata risposta del Ragusa al 48esimo, con il destro ad incrociare largo di Crisci. Al 54’ imbucata di Tagliarino, Bonilla spreca con un tiro completamente sbilenco. Al 78’ giallorossi a centimetri dallo 0-2: palla messa forte in mezzo da Munoz, sul secondo palo arriva Umbaca che, di testa, manda a lato. Al minuto 86 Giuliani attento sul colpo di testa, sugli sviluppi di calcio di punizione, di Johnson. L’ultima chance della partita è affidata al calcio di punizione di Picchi al 92esimo: tiro bloccato da Giuliani.

RAGUSA: Grasso, Musumeci (Vitelli, 34’ st), Iotti, Bonilla, Garufi, Crisci (Picchi, 23’ st), Parisi, Benassi, Scipione (Johnson, 12’ st), Tagliarino (Barrotta, 30’ st), Memeo. A disp. Bonagura, Ruffino, Bianco, Dumic, Scaglione. All. Erra

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra, Tiveron (Caporello, 26’ st), Colombatti, Strumbo, Cozza, Cataldi (Carella, 30’ st), Ferraro (Munoz, 16’ st), Zerbo (Solomon, 38’ st), Umbaca (V. Frasson, 40’ st). A disp. Grisendi, Dell’Acqua, Piriz, Crucitti. All. Morelli

MARCATORI: Zerbo 47’

ARBITRO: Dallagà da Rovigo, assistenti Orlando (Modena ) e Angelini (Rimini)

NOTE: ammoniti Tagliarino (R), Giuliani (S), Benassi (R), Musumeci (R), Strumbo (S). Angoli 3-11. Recupero 1, 6’.