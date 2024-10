Lamezia, il 29 ottobre presentazione del nuovo libro di Giovannino Borelli “Pazzo Mondo”

Condividi

Lamezia Terme – Martedì 29 ottobre 2024, alle ore 18:00, nell’Aula S. Giovanni Paolo II, presso il Palazzo Vescovile (P.zza F. A. D’Ippolito, 8) sarà presentato il nuovo libro di poesie “Pazzo Mondo” del musicista e poeta lametino Giovannino Borelli, pubblicato, in elegante veste grafica, dalla casa editrice campana “Pensiero Creativo”, per la collana Poesie.



A introdurre la manifestazione sarà la giornalista Maria Chiara Caruso che farà anche da moderatrice tra l’autore e il relatore, lo storico e saggista Prof. Ulderico Nisticò, che ha curato la prefazione della silloge.

Nel corso della serata Rita Giura declamerà alcune poesie scelte dalla raccolta.

L’opera del Borelli è suddivisa in cinque sezioni tematiche che esplorano profondamente vari aspetti della vita e dell’esperienza umana. In esse si combinano introspezione, denuncia sociale e una profonda connessione con la natura.

Il tutto riconvocato dalla delicatezza dell’orfismo e la musicalità dei versi, caratteristiche distintive, queste, della poetica di Borelli.

Giovannino è docente di chitarra presso la scuola secondaria di I grado. Ha tenuto concerti sia in Italia che all’estero.

In precedenza ha pubblicato tre raccolte di poesie in dialetto e una in lingua che hanno riscosso notevoli consensi.

Ha, inoltre, pubblicato una ricerca etno-musicologica dal titolo “Liutai di Calabria, la musica popolare attraverso l’arte dei De Bonis”.

Vincitore di premi letterari nazionali, è stato recensito da autorevoli critici quali: Carmelo Carabetta, Pasquino Crupi, Francesco M. Tarantino e Dante Maffia.