Trotta nuovo segretario Cgil, le congratulazioni di Unindustria Calabria

CATANZARO – «Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Gianfranco Trotta, neo eletto segretario generale della Cgil Calabria. Siamo certi che l’esperienza che ha maturato negli anni in seno al sindacato sarà messa a frutto in questa stimolante e impegnativa esperienza.

Con l’occasione, da Unindustria Calabria giunga anche il ringraziamento al segretario uscente, Angelo Sposato, per aver improntato il suo mandato a una leale cooperazione, scevra da prese di posizione preconcette e con l’unico intento, condiviso, di lavorare per costruire le migliori condizioni per lo sviluppo economico e sociale dei cittadini calabresi. L’auspicio – che però è anche una certezza – è che il segretario Trotta saprà raccogliere il testimone lasciato dal suo predecessore e proseguire nell’azione di confronto e collaborazione fin qui condotta». Così, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.