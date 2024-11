Lamezia, la Guardia di Finanza incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ardito-Don Bosco”

Condividi

Nei giorni scorsi i finanzieri del Gruppo e della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Lamezia Terme hanno incontrato, presso l’hangar della locale Sezione Aerea, 120 studenti dell’Istituto Comprensivo “Ardito-Don Bosco”, per parlare di cultura della legalità economica, al fine di diffondere, tra i ragazzi, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”.

Le Fiamme Gialle, nel corso degli incontri, hanno illustrato agli studenti le attività svolte dal Corpo, con particolare riguardo alle “specialità” della Sezione Aerea e del Servizio Cinofilo, soffermandosi altresì sul fenomeno delle droghe, dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni a tutela del diritto d’autore e del “Made in Italy”.

Altri argomenti di rilievo rimarcati dai finanzieri sono stati quelli relativi all’importanza del messaggio della convenienza della legalità generalmente intesa ed alla sensibilizzazione degli studenti verso una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino ai cittadini di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

I giovani uditori sono risultati particolarmente coinvolti durante la proiezione di filmati di attività operative.

I ragazzi, infatti, hanno potuto apprezzare e comprendere il lavoro diuturno, molto impegnativo, svolto dalle fiamme gialle in cielo e in mare, e l’importanza dell’azione della Guardia di Finanza nel contrastare fenomeni distortivi dell’economia legale, come il contrabbando di merci, e nel limitare attività illegali e pericolose, soprattutto per i più giovani, come l’introduzione di sostanze stupefacenti nel nostro territorio.

Infine, al termine della lezione è stata effettuata una dimostrazione dell’unità cinofila del Corpo; il cane “Ulisse” ha simulato un’operazione di servizio nel settore degli stupefacenti con la ricerca di droga all’interno di una valigetta, suscitando il vivo interesse da parte degli studenti.

Numerose sono state, le domande rivolte ai finanzieri presenti, desiderosi di scoprire qualcosa in più sul Corpo della Guardia di Finanza.