Cerimonia solenne di consegna di due Medaglie di Bronzo al Merito Civile e delle insegne metalliche di Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

Questa mattina, a Catanzaro, si è tenuta una cerimonia solenne presso la sala conferenze del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, dove, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, è stata consegnata la Medaglia di Bronzo al Merito Civile a 2 Carabinieri per un meritorio intervento effettuato a Tropea il 16 febbraio 2015.

Nella circostanza, i due militari, all’epoca in servizio al N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea: “con ferma determinazione e generoso altruismo non esitavano a introdursi in un’abitazione interessata da un incendio, riuscendo a trasportare all’esterno tre persone che, in stato confusionale, erano rimaste bloccate dentro la casa. Successivamente si prodigavano in un ulteriore intervento, che consisteva di mettere in sicurezza due bombole di gas, scongiurando più gravi conseguenze”.

Inoltre, sono stati consegnati a 3 Carabinieri i diplomi di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza che viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate. L’ambito traguardo, ovvero 50 anni di servizio militare computati sommando gli anni complessivi di servizio con quelli trascorsi anche al comando di reparti dell’Arma, rappresenta per i militari un obiettivo non facile da raggiungere nel proprio percorso lavorativo e, pertanto, particolarmente emozionante.

Ad assistere alla consegna delle onorificenze, in prima fila, oltre ai familiari dei premiandi, vi erano anche i Comandanti dei reparti dislocati nella Legione Carabinieri “Calabria”, le Associazioni Nastro Verde che riunisce tutti i decorati con medaglia mauriziana, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali. Nella circostanza, il Generale Sciuto si è complimentato con i Carabinieri che hanno ricevuto le ricompense, evidenziando gli importanti valori sottesi al conferimento delle stesse.

A ricevere la Medaglia di Bronzo al Merito Civile sono stati:

1. Vice Brigadiere MALTA Francesco Addetto alla Centrale Operativa della Compagnia di Tropea (VV);

2. Appuntato Scelto Qualifica Speciale LA PIANA Nicola Addetto al N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme (CZ).

A ricevere la Medaglia Mauriziana sono stati:

1. Tenente Colonnello ROBUSTELLI Marcello, Capo Ufficio Personale del Comando Legione “Calabria”;

2. Tenente Colonnello FILIPPI Marco Gianluca, Comandante del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano (CS);

3. Luogotenente MINASI Giovanni, Comandante della Stazione di Santa Caterina dello Jonio Marina (CZ).