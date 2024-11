Lamezia per Valencia. Tre realtà ricettive aprono le porte ai cittadini di Valencia colpiti dal maltempo

Condividi

Un ponte di amicizia e solidarietà tra Lamezia e gli abitanti di Valencia e dei territori limitrofi colpiti dalla violenta alluvione delle scorse settimane. É questo l’obiettivo del progetto “Lamezia per Valencia”, promosso da Mariano Cimino, Valentino Pileggi e Stefano Pujia, titolari di tre strutture ricettive a Lamezia Terme, che mettono a disposizione rispettivamente una camera per i cittadini di Valencia che sono stati colpiti dai fenomeni dei giorni scorsi e hanno le loro abitazioni inagibili.

I cittadini e le famiglie di Valencia potranno usufruire gratuitamente di una stanza, dai 30 ai 60 giorni, dotata di tutti i comfort, presentando un’autocertificazione attestante che la propria abitazione è inagibile a causa degli eventi delle scorse settimane e un documento che certifichi la residenza a Valencia.

“Si tratta sicuramente di un piccolo gesto sul piano meramente numerico– dichiarano i promotori – ma vuole essere uno stimolo a tutti coloro che nella nostra città e nel comprensorio vogliono mettersi a disposizione per un’emergenza che ha colpito centinaia di famiglie e attività commerciali a Valencia e nei territori vicini. Auspichiamo che altre realtà lametine decidano di offrire servizi di questo tipo per venire incontro agli sfollati e a chi ha perso tuttonon solo nella prima accoglienza, ma anche nella possibilità di offrire un soggiorno il più possibile piacevole sul nostro territorio per il tempo necessario a un parziale o completo ritorno alla normalità nella loro città. Tra la Spagna e la Calabria c’è da sempre un profondo legame e negli ultimi anni – lo sappiamo bene avendo il contatto diretto con questo comparto – i flussi turistici sono aumentati e vedono Lamezia come snodo strategico. Trasformiamo un evento tragico in un’occasione per mostrare il volto di una Lamezia solidale e capace di fare rete.”

Cittadini e famiglie di Valencia interessati, direttamente o tramite eventuali altre realtà di riferimento, possono contattare le tre realtà promotrici sui rispettivi canali social.