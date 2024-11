Lamezia, al via domani il forum di Dottrina Sociale della Chiesa

Condividi

Con la relazione su “Le trasformazioni della politica in Italia dagli anni ’90 ad oggi. Provocati dalla crisi e dalle sfide” di Luca Diotallevi, professore ordinario di Sociologia all’Università di Roma Tre, prende il via il forum di Dottrina Sociale della Chiesa sulla Polis “Quale visione di città, quali prospettive per il comprensorio lametino?”.

L’incontro, che si terrà domani 8 novembre nell’auditorium del complesso interparrocchiale San Benedetto con inizio alle ore 18.30, infatti, è il primo dei tre incontri previsti.

“Proseguendo l’azione di dialogo già avviata con il mondo delle categorie professionali e del mondo del lavoro – aveva detto il Vescovo nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attività dell’anno pastorale – vogliamo coinvolgere tutte le realtà del mondo della cultura, della società e della politica per riflettere sui temi del magistero sociale della Chiesa coinvolgendo anche coloro che intendano impegnarsi nel sociale e nel più ampio contesto culturale. Per questo, sono invitati agli incontri tutti coloro che già sono amministratori nel nostro territorio diocesano e quelli che eventualmente aspirano a diventarlo, per essere consapevoli di quale servizio siamo chiamati a dare nella storia come credenti e che tipo di servizio ci aspettiamo”.

Un progetto, questo che, come detto da don Leonardo Diaco, vicario episcopale per la Pastorale, è “orientato ad intra e ad extra partendo dal bisogno di avere laici adulti e maturi, che abbiano competenza, coerenza e professionalità. Infatti, da un lato, vogliamo raccogliere la sfida formativa di orientare, da credenti, le cose temporali assumendoci le nostre responsabilità. Dall’altro vogliamo incoraggiare chi già si occupa della cosa pubblica e mettersi in dialogo con chi si impegna per il bene comune, a partire dal nostro sguardo sulla città e sull’intero comprensorio”.