Lamezia, all’Istituto “T. M. Fusco” incontro formativo sulla Gestione della Classe con il Prof. Marco Santilli

Il 6 Novembre 2024 si è tenuto, presso l’Istituto Paritario “Tommaso Maria Fusco”, un incontro formativo di grande rilevanza, che ha visto come relatore il Prof. Marco Santilli, neuropedagogista clinico, psicologo scolastico e docente universitario.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica, Suor Candida, al secolo Maria Rita Vecchia, che ha fortemente voluto tale momento di formazione e, dopo aver rivolto ai presenti i saluti istituzionali, ha ringraziato il professore per il prezioso contributo offerto.

L’evento, incentrato sulla gestione della classe, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita professionale per l’intero corpo docente, in quanto il Prof. Santilli ha condiviso strategie efficaci per favorire un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo.

Dopo aver illustrato come avviene lo sviluppo cognitivo del bambino, il relatore si è soffermato sul processo di apprendimento, sulle tecniche per favorire l’attenzione e la concentrazione nel piccolo discente, sull’importanza della comunicazione chiara e assertiva, su come sviluppare la resilienza.

È emerso, inoltre, come una buona gestione della classe possa prevenire conflitti e favorire la collaborazione tra gli alunni: in tal senso, gli insegnanti devono essere consapevoliche i bambini comunicano il pensiero attraverso il cuore, cioè attraverso le emozioni di vario tipo.

Si è discusso anche di quanto la scuola sia fondamentale per la crescita personale e sociale dei bambini:è nella scuola chequesti costruiscono la propria “identità” in un clima di partecipazione attiva.

I docenti hanno avuto l’opportunità di discutere e confrontarsi sia sulle metodologie efficaci da applicare, sia sui“casi pratici”, condividendo, in tal modo, le proprie esperienze e arricchendo ulteriormente il dibattito.

L’incontro, poi, si è concluso con un momento di riflessione, in cui i docenti hanno espresso il desiderio di continuare a formarsi e a confrontarsi su tali tematiche fondamentali, in quanto, come ha sottolineato la Dirigente scolastica: «l’Istituto paritario “Tommaso Maria Fusco” si impegna a promuovere attività di formazione continua, riconoscendo l’importanza di investire nella professionalità dei propri insegnanti per garantire un’educazione ma di qualità ai propri alunni. In tale ottica, l’incontro ha rappresentato un passo significativo verso una scuola sempre più attenta alle esigenze dei docenti e degli allievi, una scuola che contribuisce a creare un contesto educativo stimolante e produttivo, insegnando con amore, perché per educare bisogna amare, usando le parole del Beato Fusco».