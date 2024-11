Lamezia, la riattivazione del Cinema al Teatro Franco Costabile, Lorena (FdI): “Un imperativo culturale e sociale”

Condividi

“Il Teatro Franco Costabile, cuore pulsante della cultura e fulcro del risorgimento artistico del centro storico di Sambiase, si avvicina a un momento cruciale della sua rinascita culturale: la riattivazione del cinema, lungamente attesa e ora più necessaria che mai. Questo non è solo un arricchimento per il teatro stesso, ma una rivitalizzazione per tutto il centro storico, che merita di riscoprire il cinema come luogo di incontro e di scambio culturale.

Il percorso verso la riapertura del cinema è stato segnato da una serie di sollecitazioni fatte dall’attuale utilizzatore del teatro, da tante associazioni locali e dal sottoscritto, i quali hanno più volte chiesto all’amministrazione comunale di avviare le procedure di autorizzazione necessarie. Tuttavia, nonostante le competenze e la volontà già presenti, ci troviamo di fronte a ritardi e mancanze che non rendono onore al lavoro compiuto finora, denotando scarso interesse verso una struttura così importante e il contesto in cui essa è collocata. L’approssimarsi delle festività natalizie offre l’occasione ideale per accelerare questi processi e inaugurare il servizio cinematografico, garantendo così un’offerta culturale rinnovata in un periodo di alta affluenza. Sebbene siano stati avviati contatti con un’importante agenzia di Napoli, l’urgenza di agire non deriva solo dalla possibilità di apertura imminente, ma dalla consapevolezza che il tempo per rendere operativa questa iniziativa è maturo, indipendentemente da tali contatti. In questo contesto, l’apertura del cinema non solo risponderebbe a un bisogno culturale, ma agirebbe da catalizzatore per un più ampio risveglio sociale e culturale, sollecitando l’amministrazione a un impegno concreto e visibile. È, dunque, un imperativo tanto culturale quanto politico che interpella direttamente la responsabilità dell’amministrazione verso la città e i suoi cittadini.

L’ora è adesso. Non si può più rimandare. Lamezia Terme merita una gestione attenta che riconosca e valorizzi i suoi gioielli culturali, trasformando il Teatro Franco Costabile in un simbolo di dinamismo e rinnovamento per tutto il centro storico. Questo slancio rinnovato per il Teatro Franco Costabile rappresenta un’opportunità unica per dimostrare il valore e l’importanza di investire nella cultura come motore di crescita e coesione sociale”.

Così in una nota Antonio Lorena PhD – Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Lamezia Terme