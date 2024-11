Nuovo successo per la Raffaele Arpaia Lamezia: sbancata Catania. I lametini hanno la meglio per 3 set a 1 sulla Volley Valley

Condividi

Dopo un esaltante inizio i gialloblu sono di scena a Catania per confermare l’ottimo stato di forma. Di fronte una formazione esperta e ben strutturata che ha dato del filo da torcere a Graziano e compagni.

Soprattutto nel primo set gli etnei sono stati bravi a mettere sotto i lametini portandosi subito in vantaggio e poi riuscendo a mantenere il distacco per tutto il parziale.

La Raffaele si sveglia e da quel momento è autentica padrona della partita, la Volley Valley prova a respingere gli attacchi dei lametini ma senza risultati.

Buona prova d’orgoglio dei gialloblu che collezionano la terza vittoria consecutiva e si posizionano al secondo posto alle spalle di Bisignano.

Dopo due trasferte consecutive si torna al Palasparti, ad attenderli domenica la Scalia Volley Sciacca.

A fine partita mister Torchia dichiara: “un approccio alla gara che non volevamo e dove qualche errore di troppo ci ha penalizzato. Il set comunque lo avevamo anche ripreso ma una evidente svista arbitrale non ci ha consentito di portarlo sui binari giusti. Dopo abbiamo rimesso in linea le cose intanto con un atteggiamento nella fase break ed in battuta più aggressivo e quindi le cose ci sono venute decisamente meglio. Andiamo avanti e testa alla prossima gara.”