Scout: eletti ieri a Lamezia Terme i nuovi responsabili Agesci Zona del Reventino

Lamezia Terme – Domenica 10 novembre gli scout della Zona Reventino si sono ritrovati in assemblea, quale momento più importante di democrazia e di partecipazione associativa, per eleggere la nuova Responsabile Simona Tarantino, per fine mandato di Gisella Ferraro, dopo sei anni di proficuo lavoro condivisi nel comitato che ha visto altresì l’ingresso quale componente maschile di Luciano De Fazio con l’uscita di Filippo Colella e la conferma per un ulteriore biennio, quale Responsabile di Giovanni Bevilacqua.

È stato presentato all’assemblea con grande gioia, su nomina del Vescovo, il nuovo assistente ecclesiastico Don Pasquale Di Cello al posto dell’uscente Don Giuseppe Gigliotti. Oltre agli adempimenti di carattere amministrativo l’incontro è stato caratterizzato da un importante momento formativo sulla “Comunicazione efficace” condotto dall’esperta di settore, la psicologa Chiara Arillotta, che ha coinvolto i partecipanti in diversificati gruppi di lavoro per individuare e avviare modalità di comunicazione efficace, funzionale e autentica con i ragazzi affidati ai capi nelle diverse branche. Sono stati approfonditi aspetti specifici finalizzati allo sviluppo delle competenze relazionali, relativamente alle forme dell’ascolto attivo e comprensivo e non giudicante delle esigenze dei ragazzi per consentire loro di esprimersi liberamente.

La comunicazione efficace di fatto diventa l’elemento fondamentale e imprescindibile per una relazione autentica, affettiva ed educativa tra capi educatori e ragazzi. In vista di tale obiettivo l’evento è stato voluto per i capi della Zona per migliorare gli aspetti della relazione con i ragazzi dell’associazione, per acquisire strumenti specifici e per mantenere con loro legami positivi. A fine lavori assembleari, in un’atmosfera carica di emozioni contrastanti, per la felicità dei nuovi ingressi in comitato di zona e per i fine mandato degli uscenti, sono arrivati i ringraziamenti in particolare per la Responsabile uscente Gisella Ferraro, per gli anni spesi con tenacia, entusiasmo e perseveranza al servizio dell’Associazione e di tutti i capi della Zona Reventino. È stato un tempo a volta difficile e complesso: la pandemia, le difficoltà nella riapertura, il passaggio dell’associazione al terzo settore; ma lo spirito di servizio che ha caratterizzato il suo mandato, sempre di altissimo livello, insieme ai compagni di strada, ha consentito di amministrare e organizzare al meglio i processi di democrazia e di formazione associativa dei capi della zona. Buona strada a Gisella e Filippo per altri traguardi e buona strada a Simona, Luciano, Giovanni e Don Pasquale e agli incaricati alle branche, per un proficuo e rinnovato spirito di servizio.