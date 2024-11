Prima sconfitta in campionato per la Vigor Lamezia, 0-1 col Soriano

Condividi

Arriva la prima sconfitta in campionato per la Vigor Lamezia al termine di una partita stregata. Un palo, una traversa, un portiere ospite in grande giornata e qualche salvataggio sulla linea fermano i biancoverdi, che non capitalizzano al contrario di un Soriano che trova il gol nell’unico tiro in porta.

VIGOR LAMEZIA: Sicilia (05) Amendola (24’st Trentinella) , De Fazio(24’st Volpe (07), Rodriguez, Ruano, Scalon, Azzinnaro (12’ st Padin),

Curcio (3’st Ferrara), Costanzo (06) (24’st Catania) Condemi, Spanö A

disp. Iannì, Silvagni (05), Trentinella, Egyr (05), Ferrara, Caruso

(06). All. Fanello

SORIANO Palumbo, Macias, Giofre, Clasadonte,Dascoli, Baggini,

Scuticchio, (05), Staropoli (43’st Steger ), Fioretti (37’st Gabrera) ,

Salvador (10’st Beciero), Bruno (07) (31’st Giurlanda (06) (51’st Etuss

(06) A disp. Lisi (05), Riga (07), Morelli (05), , Giurlanda (06), Gabinera,

Straccia. All. Giovinazzo

ARBITRO: Carmine Pompilio di Rossano Assistenti Matteo Ventre e

Luciano Fortino di Rossano

RETI: 23’pt Fioretti

Note Espulso al 35’st Clasadonte per doppia ammonizione Ammoniti

Staropoli, Baggini,, Palumbo,

Angoli: 16-1

Rec. 2’’pt – 9’st

PRIMO TEMPO

5’ punizione di Salvador che supera la barriera, Sicilia non blocca, ma poi è bravo a chiudere lo specchio della porta a Fioretti arrivato sulla palla

6’ rasoterra di Salvador, Sicilia respinge, la palla resta nell’area piccola dove Scalon è attento ad anticipare Fioretti

17’ cross di Amendola, il colpo di testa di Azzinnaro termina alto sulla traversa

20’ punizione di Curcio, il palo nega la gioia del gol a Scalon che aveva tentato la deviazione di testa

23’ lancio dalle retrovie, Fioretti libero di arrivare in area con un preciso pallonetto supera Sicilia

35’ Palumbo alza in angolo il colpo di testa di Rodriguez

36’ miracolo del portiere ospite su un altro colpo di testa biancoverde, questa volta di Costanzo

SECONDO TEMPO

7’ dal limite Condemi, Palumbo si salva in angolo

8’ Condemi, girata al volo si supera Palumbo che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Staropoli salva sulla linea la conclusione di testa di Rodriguez

16’ Condemi ci prova dalla distanza, tiro centrale, blocca il portiere ospite

36’ punizione di Curcio, girata di Catania deviata in angolo

42’ Condemi da posizione defilata angola troppo e la palla termina a lato

46’ la mette in area Condemi dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Ferrara, la cui conclusione si stampa sulla traversa

49’ punizione di Trentinella di poco alta