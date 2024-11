Il Sambiase pareggia al “Granillo”: contro la Reggina segna ancora Umbaca

Condividi

Il Sambiase ferma un’altra grande del Girone I: al “Granillo” di Reggio Calabria finisce 1-1, al goal di Barranco risponde capitan Umbaca.

Orfano di Cataldi, mister Morelli conferma il 4-2-3-1 con Carella in campo dall’inizio. La gara del “Granillo” inizia subito in salita per i giallorossi che, dopo appena 2 minuti, pagano cara una disattenzione sugli sviluppi di una rimessa laterale e subiscono la rete del vantaggio amaranto con Barranco. Al 14esimo si vede il Sambiase: bella trama offensiva che si conclude con il tiro-cross di Caporello respinto da Martinez. Al 19esimo ci prova Ragusa da fuori area: tentativo alto. Al 33’ conclusione di Zerbo dalla distanza, para Martinez. 7 minuti più tardi arriva il pari giallorosso: azione personale di Carella e palla forte messa in mezzo per Umbaca che, di destro, non sbaglia.

Nella ripresa, il primo tiro pericoloso è del Sambiase: punizione di Zerbo al 56’, Martinez risponde e devia in corner. Al 71esimo gioco di gambe di Urso e cross in mezzo per la testa di Barranco: Giuliani blocca senza problemi. Al 73’ calcio di punizione di Urso diretto all’incrocio dei pali, neutralizzato egregiamente dall’estremo difensore giallorosso. All’83esimo ancora Urso pericoloso con un tiro dalla distanza che termina, però, fuori. Nel finale, prima dell’espulsione di V. Frasson e Forciniti, ci prova Ferraro da fuori area, murato dalla retroguardia amaranto.

REGGINA: Martinez, Adejo, Salandria (Curiale, 31’ st), Cham, Barranco, Ragusa (Porcino, 36’ st), Barrillà (Urso, 20’ st), Bonacchi (Renelus, 1’ st), Forciniti, Girasole, Perri (Mariano, 1’ st). A disp. Katsaros, Vesprini, Ba, Ingegneri. All. Pergolizzi

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Colombatti, Strumbo, Piriz, Carella (Solomon, 1’ st), Ferraro, Zerbo (Munoz, 34’ st), Umbaca (V. Frasson, 42’ st). A disp. Grisendi, Persico, Morra, Mazza, Tiveron, Crucitti. All. Morelli

MARCATORI: Barranco 2’, Umbaca 40’

ARBITRO: Teghille da Collegno, assistenti Di Curzio (Civitavecchia ) e Gookooluk (Civitavecchia)

NOTE: ammoniti Bonacchi (R), Perri (S), Caporello (S), Adejo (R). Al 92esimo espulsi V. Frasson (S) e Forciniti (R). Angoli 6-4. Recupero 2’, 4’.