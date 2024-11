Parapendio precipita nel cosentino, morto il pilota

Condividi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è impegnata dalle ore 9.45 circa in loc. Petrosa nel comune di Castrovillari per soccorso a persona.



Il malcapitato il pilota di un paramotore (parapendio a motore) che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare al suolo.

Raggiunto dai soccorsi, si constatava il decesso del pilota.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del velivolo. Si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per il recupero della salma. Considerando la zona impervia, è in corso di valutazione l’eventuale recupero con ausilio di mezzo aereo Drago VF del reparto volo di Lamezia Terme