Lamezia, aggressione al primario del pronto soccorso dell’Ospedale, le reazioni

Condividi

Di seguito le varie reazioni della città e non relative all’aggressione subita dal primario del Pronto Soccorso del nosocomio lametino Rosario Procopio.

Vergognosa aggressione a operatori sanitari a Lamezia. Ferma condanna del Coordinamento Sanità 19 Marzo

Condanniamo con assoluta fermezza l’episodio di violenza avvenuto questa mattina al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme. È inaccettabile che chi dedica la propria vita alla cura e al soccorso degli altri debba trovarsi a fronteggiare atti di violenza, mentre svolge il proprio dovere con professionalità e dedizione” dichiarano i componenti del Coordinamento Sanità 19 Marzo “Esprimiamo piena solidarietà agli operatori sanitari coinvolti, ai quali va il nostro sostegno e il ringraziamento di tutta la comunità Lametina. Episodi come questi non solo feriscono fisicamente le vittime, ma colpiscono la dignità e la sicurezza dell’intero sistema sanitario. Le nostre battaglie di ogni giorno sono per migliorare servizi di assistenza e tutela della salute dei cittadini, e non tollereremo che tali gesti violenti minino la serenità e la sicurezza degli operatori” dichiarano i delegati del Coordinamento Sanità 19 Marzo.

Uil Fpl di Catanzaro

La Uil Fpl di Catanzaro, attraverso il proprio coordinatore Bruno Ruberto, esprime profonda solidarietà e vicinanza al dottore Rosarino Procopio del Pronto Soccorso di Lamezia Terme che ha subito un’aggressione mentre svolgeva il proprio dovere. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, rappresenta un atto intollerabile e una ferita inaccettabile per la nostra comunità, specialmente verso chi opera in prima linea per la salute e la sicurezza dei cittadini. “Non possiamo più tollerare simili episodi di violenza – dichiara Bruno Ruberto – che colpiscono lavoratori impegnati a garantire servizi essenziali in condizioni spesso già difficili”. “I professionisti della sanità non possono e non devono temere per la propria incolumità mentre prestano soccorso e assistenza. Questi episodi sono un campanello d’allarme che va ascoltato e contrastato con fermezza”. La Uil Fpl di Catanzaro ribadisce l’importanza della campagna “Proteggici, chi ci protegge”, promossa dalla Uil Fpl e dalla Uil Calabria, attraverso la quale chiediamo da tempo misure concrete per garantire sicurezza e tutela ai nostri operatori. “È necessario – conclude Ruberto – un impegno collettivo delle istituzioni e delle autorità competenti affinché chi lavora per il bene comune non debba subire la violenza e l’aggressione. Chiediamo che vengano messi in atto provvedimenti efficaci per contrastare questi atti di violenza e prevenire futuri episodi, e sollecitiamo la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza al rispetto e alla protezione di coloro che si prendono cura della nostra salute”.

CITTADINANZATTIVA DI LAMEZIA TERME SULL’EPISODIO DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL DOTTOR ROSARINO PROCOPIO

Come Tribunale per i Ditti del Malato e Cittadinanzattiva di lameziaTerme tutta esprimiamo il nosrtro rincrescimento per l’episodio di brutale violenza cui è stato vittima il Dottor Rosarino Procopio, Primario Facente Funzione del “Giovanni Paolo Secondo di Lamezia Terme”. A lui va la nostra vicinanza e solidarietà nella convinzione che il ricorso alla violenza da parte di chi se ne è reso responsabile sia un metodo totalmente estraneo alla civile convivenza e va perseguito senza tentennamenti. Riteniamo inoltre di dover precisare che tra i compiti del Tribunale per i Diritti del Malato, rientra quello di garantire che il cittadino trovi strumenti e opportunità per ottenere la tutela dei suoi diritti; che, in nessuna riforma del welfare sanitario, è previsto l’uso della violenza, per rivendicare un diritto, anche se legittimo; che, su questa linea di sostegno e di rispetto dell’individuo e del contesto, si muove l’attività del TDM (cosa totalmente estranea a chi pretende con la violenza di avere risposte ai propri bisogni). Non esiste, a parer nostro, alternativa alle forme previste dall’applicazione dei principi ecologici alle relazioni umane. È una sfida di civiltà su cui dobbiamo, senza distinzione alcuna, misurarci per vincere ogni spirale di barbarie.