Aggressione al Pronto Soccorso, solidarietà di Forza Italia Lamezia al dottore Rosario Procopio

Lamezia Terme – “Esprimo a nome mio e di tutto il partito di Forzai Italia Lamezia, vicinanza e solidarietà al dottore Rosario Procopio, Primario F.F. del Pronto Soccorso di Lamezia Terme che questa notte è stato vittima di una grave aggressione.Quanto accaduto nel PS di Lamezia Terme è di una gravità inaudita e merita una ferma condanna da parte di tutti, purtroppo non è il primo episodio di violenza, vediamo sempre più casi di aggressioni negli ospedali e nei Pronto soccorso, un fenomeno drammatico. È ormai chiaro che come deterrente bisognerebbe avere un presidio fisso delle forze dell’ordine all’interno dei PS.

L’aggressione di un primario di Pronto Soccorso rappresenta un episodio drammatico che solleva interrogativi urgenti sullo stato della sanità pubblica e della sicurezza del personale medico. Si tratta di un evento preoccupante che evidenzia non solo il livello di pressione a cui è sottoposto il personale sanitario, ma anche una tensione crescente all’interno della società nei confronti delle istituzioni sanitarie. Negli ultimi anni, le aggressioni ai medici e agli operatori sanitari nei pronto soccorso della regione sono aumentate in modo preoccupante, trasformando questi episodi in una vera emergenza per la sanità pubblica.

Come Forza Italia Lamezia chiediamo misure urgenti e straordinarie per arginare questo allarmante e preoccupante fenomeno. La nostra solidarietà e vicinanza va anche a tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora con impegno ed abnegazione e si prende cura dei propri pazienti”.

Così in una nota il Coordinatore FI Lamezia Terme Salvatore De Biase