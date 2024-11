Lidia Vescio (PD) e portavoce delle Democratiche di Catanzaro: “Riattivare il cinema al Teatro Costabile è un’urgenza per la cultura lametina ”

Condividi

“La riapertura del cinema presso il Teatro Costabile di Lamezia Terme è una priorità culturale e sociale per la nostra comunità”. Lidia Vescio, dirigente del Partito Democratico e portavoce delle Democratiche di Catanzaro, si unisce all’appello di tanti cittadini e amministratori, sottolineando l’importanza di restituire alla città un punto di riferimento per la cultura e l’aggregazione.

“Riattivare il cinema al Teatro Costabile non è solo una questione di intrattenimento,” afferma Vescio, “ma significa restituire alla nostra comunità uno spazio fondamentale di cultura e dialogo, soprattutto in un momento in cui i luoghi di incontro e di condivisione sono sempre più rari. In una città come la nostra, che merita opportunità culturali diffuse, un cinema attivo rappresenta anche un’occasione per arricchire il territorio.”

Vescio richiama l’attenzione delle istituzioni locali sull’urgenza di dare nuovo impulso al cinema, considerandolo una risorsa strategica per stimolare la partecipazione e il senso di comunità. “Riportare la settima arte al centro della vita cittadina è una scelta che avrà effetti positivi sulla qualità della vita di giovani, famiglie e anziani. È un investimento culturale che va ben oltre lo spettacolo: è un impegno per il benessere e la crescita della nostra comunità.”

La dirigente democratica conclude sollecitando una rapida riapertura del cinema al Teatro Costabile, con l’obiettivo di contribuire a rilanciare l’identità culturale di Lamezia Terme, offrendo uno spazio in cui i cittadini possano incontrarsi, partecipare e condividere esperienze arricchenti.