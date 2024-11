Lamezia, il 22 novembre al Chiostro l’incontro “Le donne si raccontano”

Condividi

Sarà un incontro di rilievo nazionale quello che si terrà venerdì 22 novembre presso il Chiostro di Lamezia Terme.

La tanto apprezzata rassegna lametina “Le donne si raccontano” ideata da Lucia Cittadino e sostenuta sin da subito da Giacinto Gaetano e tutto il Sistema Bibliotecario Lametino, è stata infatti inserita nel cartellone di incontri del festival “L’eredità delle Donne”manifestazione ideata e diretta da Serena Dandini da ormai 8 edizioni che prevede laboratori, concerti, trekking, visite guidate, mostre, reading, conferenze e molto altro, tutto a sostegno dell’empowerment femminile.

L’idea ed il format proposto da Lucia Cittadino di raccontare le donne in una chiave diversa, celebrando l’eroicità e straordinarietà di alcune donne in particolare, è stata trovata molto originale ed innovativa dalla direzione artistica ed ha ricevuto quindi il patrocinio della manifestazione. Per 4 giorni si svolgeranno in tutta Italia dal 22 al 25 novembre oltre 400 incontri con al centro le donne.

Venerdì sarà ospite Annamaria Lucchino, presidente dell’Associazione Oltre l’autismo Catanzaro ODV, che racconterà la sua esperienza di donna e di madre di un bimbo affetto da autismo. Sarà una testimonianza sicuramente amara e dolorosa ma intrisa di speranza, coraggio e resilienza. Un esempio di raro eroismo che tanta forza e determinazione potrà trasmettere a tutti coloro avranno il piacere di ascoltarla.