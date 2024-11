Il lametino Antonino Costantino, è stato eletto vice coordinatore regionale di “Orizzonti Liberali” per Calabria

Condividi

Il lametino Antonino Costantino, è stato eletto vice coordinatore regionale di “Orizzonti Liberali” per la Calabria, con il compito di rappresentare e guidare le attività del movimento nel territorio. L’elezione è avvenuta il 16 novembre a Rende, durante l’Assemblea Regionale di “Orizzonti Liberali-Verso il Partito Liberal-Democratico”.

L’Assemblea ha eletto contestualmente Angelo Montalto coordinatore regionale. Nato su iniziativa di Luigi Marattin, deputato e presidente di Orizzonti Liberali, il movimento si è avviato come associazione con l’obiettivo di aggregare le diverse anime liberali e democratiche del Paese, proponendo un progetto solido ed europeista. L’Assemblea regionale ha rinnovato l’impegno del movimento a radicarsi in Calabria preparandosi a lavorare su iniziative concrete e vicine ai bisogni del territorio. Così ha dichiarato Luigi Marattin, sollecitato da un intervistatore sul perché di questa nuova realtà: “Manca una forza politica che dia la risposta giusta: il motore dell’Italia si è fermato a inizio anni ’70, quando la produttività ha smesso di crescere. Per due decenni siamo sopravvissuti con svalutazione e debito pubblico, e poi negli Anni ’90 ci siamo fermati. Perchè le strutture economico-sociali del paese – dalle istituzioni alla scuola, dal fisco alla pubblica amministrazione, passando per la struttura industriale – non hanno fatto i conti con i cambiamenti di contesto a livello globale. Ecco perchè serve un’offerta politica che abbia il coraggio di fare quest’analisi, ma non limitandola a convegni e a circoli intellettuali, ma costruendo con essa il senso politico del Paese.”