Le associazioni lametine insieme per una raccolta fondi in ricordo di Anàs

Condividi

Lamezia Terme – Una rete di associazioni, enti del terzo settore e Istituzioni, composta da Fondazione Trame ETS, Agesci Zona del Reventino, ALA – Associazione Antiracket Lamezia, Arci Lamezia Terme Vibo Valentia APS, ARN – Associazione per la Ricerca Neurogenetica, Avis Comunale Lamezia Terme, Caritas Diocesana di Lamezia Terme, Comunità Musulmana di Lamezia Terme, Comunità Progetto Sud, Icica, Legambiente Lamezia Terme, Lucky Friends, Masci Comunità Lamezia Terme 2, Non una di meno, Pax Christi, Rotary Club Lamezia Terme, Sistema Bibliotecario Lametino, Soroptimist Club Lamezia Terme, Una, i Vacantusi, Inrete Cooperativa Sociale, promuove e sottoscrive una raccolta fondi in ricordo del piccolo Anàs e in aiuto della sorellina Teyssir Zouabi di otto anni che ha vissuto un dramma devastante.

Il 5 febbraio scorso, suo padre e il fratellino Anàs di sei anni hanno tentato un difficile viaggio in mare, nel disperato tentativo di raggiungere la Sardegna. La traversata si è conclusa tragicamente in un naufragio senza alcun superstite, lasciando suo padre disperso e segnando il ritrovamento del corpo di Anàs solo due mesi dopo, il 14 aprile, nelle acque a largo di Lamezia Terme, identificato grazie alle indagini della Procura della Città. Lo scorso 9 agosto, la comunità lametina ha reso omaggio al piccolo Anàs con un momento di raccoglimento e preghiera prima del ritorno della salma in Tunisia, e oggi si stringe attorno a Teyssir e ai suoi nonni, con i quali vive, per offrire un aiuto concreto. L’obiettivo della raccolta fondi è sostenere la bambina in questo difficile momento affinché possa avere accesso alle cure, all’istruzione e ai bisogni essenziali che le permetteranno di affrontare questa fase.

Questa iniziativa sarà presentata ufficialmente dalle associazioni promotrici sabato 23 novembre in una conferenza stampa presso il Civico Trame, occasione in cui la comunità potrà conoscere i dettagli del progetto e le modalità di donazione. Questa raccolta fondi vuole onorare la memoria di Anàs e di suo padre, aiutando chi è rimasto. Donare significa affermare che nessun bambino dovrebbe crescere senza speranza; ogni contributo, anche il più piccolo, è un gesto di solidarietà verso una bambina che ha già conosciuto troppo dolore. I fondi raccolti andranno a sostegno di Teyssir e della sua famiglia per garantirle un futuro più sereno. È possibile donare attraverso la piattaforma online Buonacausa.org: Aiutiamo la famiglia Anàs e la sua sorellina – Raccolta fondi su BuonaCausa.org oppure con Bonifico Bancario: IBAN IT09T0306942842100000000969 – causale: “Aiutiamo la famiglia di Anàs e la sua sorellina”.